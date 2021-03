Chiny są gotowe do rozmów z innymi krajami na temat procedur wzajemnego honorowania zaświadczeń o szczepieniach – oświadczył Wang na konferencji prasowej w kuluarach dorocznej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), czyli chińskiego parlamentu.

Chińskie władze planują utworzenie w niektórych krajach punktów szczepień na Covid-19, w których chińskimi preparatami szczepieni mają być przebywający tam obywatele ChRL. Pomysł ma być wdrożony tam, gdzie pozwolą na to warunki – powiedział Wang, który w chińskim rządzie pełni również funkcję radcy stanu.

Pekin jest też gotowy do współpracy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl) w kwestii udostępniania szczepionek sportowcom przygotowującym się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio - zaznaczył minister.

W Chinach do powszechnego użycia dopuszczono jak dotąd cztery rodzime szczepionki na Covid-19. Mieszkańcom kraju podano już ponad 50 mln dawek, a według zapowiedzi głównego rządowego eksperta ds. Covid-19 Zhong Nanshana do końca lipca co najmniej jedną dawkę ma otrzymać 40 proc. społeczeństwa.

Chińskie władze i podległe im media podkreślają zainteresowanie krajowymi szczepionkami na świecie. Według zapowiedzi chińskiego MSZ preparaty mają zostać przekazane w ramach pomocy ponad 50 krajom i sprzedane do ponad 20 państw.

Chińskie szczepionki trafiły już m.in. na Węgry, do Turcji, Indonezji, Peru, Chile i Tajlandii. Zainteresowanie nimi wyrażały także m.in. Czechy i Austria. Kwestię możliwości zakupu chińskich szczepionek poruszył też prezydent Andrzej Duda w niedawnej rozmowie telefonicznej z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem.