"Potrzebujemy jakościowego skoku. Musimy zagwarantować, że sytuacja nie powróci do stanu sprzed (pandemii). Powinniśmy delegować więcej kompetencji na rzecz UE, tak abyśmy mieli prawdziwie wspólną politykę ochrony zdrowia. Jak inaczej możemy się bronić przed kolejnymi pandemiami i kryzysami? Jeśli oznacza to zmianę traktatów, to nie może to być tabu" - oznajmił Sassoli podczas czwartkowej konferencji prasowej w Brukseli.

"Delegowanie kompetencji musi się odbyć, żeby zapewnić to, czego oczekują od nas nasi obywatele, czyli chronić ich zdrowie za pośrednictwem prawdziwie europejskiej polityki" - dodał.

Zdaniem przewodniczącego europarlamentu konieczna jest również europejska polityka "regulowania mobilności" w UE.

"Zaświadczenie o szczepieniach jest instrumentem polityki mobilności, który jest skuteczny" - uważa Sassoli.

Certyfikaty szczepień są jednym z tematów dwudniowego wideoszczytu Rady Europejskiej, który rozpoczął się w czwartek.