Zmienił się za to kontekst wewnętrzny. Dwa lata temu linia podziału odgradzała prozachodniego, urzędującego prezydenta Petra Poroszenkę od prącego ku władzy Zełenskiego, wspieranego przez oligarchę Ihora Kołomojskiego. Blok prorosyjski się nie liczył, bo jego kandydat był wówczas niewybieralny. Poroszenko starał się wręcz doholować Bojkę do II tury wyborów , by go w niej triumfalnie pokonać. Ta linia podziału straciła aktualność dopiero niedawno. OPZŻ coraz lepiej wypada w sondażach kosztem malejącej popularności Zełenskiego. Rywalizacja prezydenta z Bojką i Medwedczukiem będzie w najbliższych miesiącach wyznaczać reguły sporu politycznego.