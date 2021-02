Noblistce grozi kara trzech lat pozbawienia wolności. Ale otoczenie Aung San Suu Kyi bardziej martwi to, że w związku ze zmianami, które junta wprowadziła w ubiegłym tygodniu, kobieta będzie mogła trafić do więzienia bez decyzji sądu. Działania junty wywołują coraz większy bunt społeczeństwa. Grupa protestujących zablokowała we wtorek linię kolejową łączącą dawną stolicę Rangun i Mulmejn, domagając się uwolnienia z aresztu demokratycznej liderki. To kolejny z serii protestów, które od początku lutego odbywają się w tym azjatyckim kraju.