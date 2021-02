Od zawsze mamy do czynienia z rozbieżnością opinii co do Rosji. Niektóre państwa chciały dać Władimirowi Putinowi szansę uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Uznały, że jeśli nałożymy sankcje i anulujemy wizytę od razu po jego zatrzymaniu, a przed rozprawą, Putin nie będzie miał powodu, by go wypuszczać, skoro sankcje zostały już wprowadzone. Taka była przynajmniej oficjalna linia argumentacji. Nie sądzę, by ktokolwiek był aż tak naiwny, by sądzić, że Putin nie skorzysta z okazji do wtrącenia Nawalnego do więzienia. Wszyscy mniej więcej wiedzieli, co się wydarzy. Może po prostu chciano się powstrzymać przed kolejnymi krokami do uprawomocnienia się wyroku. Żeby na coś się to przydało, powinniśmy zacząć rozmawiać o prawdziwych sankcjach, wymierzonych nie tylko w sędziów czy prokuratorów, którzy wtrącili Nawalnego do więzienia, ale w polityków z rządu i biznesu naprawdę odpowiedzialnych za tę decyzję.