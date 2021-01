Prezydent Sergio Mattarella rozpoczął wczoraj na Kwirynale rozmowy w sprawie sformowania nowego rządu. Jeśli się nie uda, Włochów czekają przedterminowe wybory. Eleonora Poli, ekspertka Istituto Affari Internazionali w Rzymie, widzi jednak szanse na uniknięcie takiego scenariusza. Kluczem mogą być eurofundusze, które niedługo mają zacząć płynąć do Włoch. Jak podkreśla włoska analityczka, większość posłów we włoskim parlamencie chce uniknąć wcześniejszych wyborów, bo one oznaczałyby zmianę układu sił. Dzisiejsze notowania dają zwycięstwo prawicy, Lidze Mattea Salviniego oraz ugrupowaniu Bracia Włosi. – Nastąpiłoby to w momencie, w którym z UE zaczną płynąć fundusze do Włoch i rozpocznie się gospodarcze ozdrowienie. To będzie chwila triumfu dla każdego ugrupowania będącego u władzy – mówi Eleonora Poli.