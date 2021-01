Pierwszego dnia przesłuchania w DFR trwały całą noc. Następnego dnia pozwolono przyjść naszym adwokatom, bo sformalizowano nasz status jako zatrzymanych. Wtedy powiedzieli też, o co jesteśmy podejrzewani. Adwokat mówił, że najpewniej mnie wypuszczą, ale ku naszemu zaskoczeniu zostaliśmy formalnie zatrzymani na 10 dni. Na noc odwozili mnie do aresztu, wprowadzając tylnym wejściem, żeby nikt z osób zgromadzonych w pobliżu głównego wejścia mnie nie zauważył. Od 27 do 31 grudnia trwały kolejne przesłuchania. Ostatecznie dostałem protokół, w którym napisano, że nie stwierdzono znamion przestępstwa, więc zostaję zwolniony z aresztu. Kiedy wyszedłem, zobaczyłem samochód mojej żony. Poszedłem w jej stronę i w tym momencie podjechało inne auto. Wyszło z niego dwóch mężczyzn. Powiedzieli, że jest postanowienie o mojej deportacji do Rosji jako obywatela tego kraju, więc zostanę odwieziony do aresztu, w którym w oczekiwaniu na deportację spędzę pięć dni, ponieważ zbliżają się święta. Żona z siostrą błyskawicznie znalazły bilety, więc udało się tego uniknąć. Z przesiadkami w Wilnie i Stambule poleciałem do Moskwy. Nowy Rok obchodziłem na tureckim lotnisku.