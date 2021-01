W tym sensie odwracanie pewnych zmian to zwykła realizacja obietnic. Przykładem choćby polityka klimatyczna. Biden obiecał, że na nowo przystąpi do porozumienia paryskiego – globalnego paktu klimatycznego, z którego wypisał się Trump – i zrobił to. Poprzedni prezydent był zwolennikiem rurociągu Keystone XL, kontrowersyjnej inwestycji łączącej pola roponośne w Kanadzie z rafineriami nad Zatoką Meksykańską, a obecny jej nie chce. Jeśli chodzi o szeroko rozumianą ochronę środowiska, której 45. prezydent nie był wielkim fanem, na celowniku nowej ekipy znajduje się łącznie 100 regulacji i przepisów wprowadzonych za poprzedniej administracji.

Ale detrumpizacja dokonuje się także w innych obszarach, w tym w ochronie praw mniejszości oraz przepisach imigracyjnych. Do odwracających politykę poprzedniej administracji rozporządzeń wydanych w ubiegłym tygodniu wkrótce dołączą kolejne. W czwartek Biden zamierza odwołać zakaz kierowania funduszy federalnych do organizacji pozarządowych, które walczą o dostęp do aborcji. W piątek można się spodziewać kolejnych przepisów łagodzących traktowanie przybyszy z zagranicy (chodzi m.in. o kontrowersyjne rozwiązanie, w ramach którego rozdzielano rodziców nielegalnych imigrantów z ich dziećmi).

Rozkazy wykonawcze i prezydenckie memoranda zapewniają głowie państwa pewne pole manewru, chociaż ma ono swoje granice. Weźmy chociażby nakaz noszenia maseczek, podpisany przez Bidena w dniu objęcia rządów: obowiązuje on wyłącznie na terenach należących do rządu federalnego. Zwykły mieszkaniec Nowego Jorku czy Phoenix nie musi się nim przejmować, o ile nie wchodzi do siedziby oddziału Federalnego Biura Śledczego. Nakaz noszenia maseczek leży w gestii władz stanowych lub niższych (większość stanów go wprowadziła). Podobnie jest z ochroną osób LGBT przed dyskryminacją. Prezydent może nakazać wprowadzenie takich praktyk administracji centralnej i wojsku, ale już nie właścicielowi małego biznesu w Montanie.

Rządzenie za pomocą dokumentów, które można odwrócić jednym podpisem, prowadzi jednak do absurdów. Weźmy globalne porozumienia klimatyczne. Stosunek Stanów Zjednoczonych względem nich zmienia się o 180 stopni po każdej zmianie barw w Białym Domu. Bill Clinton przystąpił do protokołu z Kioto, a George W. Bush z niego wystąpił. Obama podpisał porozumienie paryskie, Donald Trump się z niego wycofał, a teraz Biden na powrót uczyni USA jego częścią. Przykładów jest więcej, jak wspomniany zakaz finansowania ze środków federalnych organizacji pozarządowych, które walczą o dostęp kobiet do aborcji. Jako pierwszy ten wprowadził przepis Ronald Reagan. Clinton go odrzucił, George W. Bush ponownie wprowadził, Obama go skasował, Trump przywrócił, a teraz Biden znów wysyła go do kosza.