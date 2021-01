Nasilająca się pandemia obciąża poważnie brytyjską służbę zdrowia . Liczba chorych na COVID-19 tylko w ciągu ostatniego tygodnia wzrosła o 30 proc. – obecnie jest ich 26,6 tys. – a w stosunku do początku grudnia podwoiła się. Dwukrotnie – z ok. tysiąca do ponad dwóch – wzrosła również liczba pacjentów, których oddychanie trzeba wspomagać mechanicznie. W paru szpitalach sytuacja jest tak zła, że na oddziałach ratunkowych potworzyły się 12-godzinne kolejki.

Lockdown i zimowa fala zachorowań zbiegły się w czasie z przygotowaniami do rozkręcenia akcji szczepień. Wczoraj pierwszą osobą, która otrzymała świeżo dopuszczony do użytku preparat firmy AstraZeneca, został 82-letni Brian Pinker. To oznacza, że Wielka Brytania w swoim arsenale ma już dwie szczepionki, oprócz preparatu firm Pfizer i BioNTech podawanego od 8 grudnia. Od tego czasu pierwszą dawkę otrzymało już prawie milion Brytyjczyków.

Johnson powiedział wczoraj, że chciałby, żeby do połowy lutego zaszczepiony został personel medyczny, osoby z chorobami narażającymi na ciężki przebieg COVID-19 oraz seniorzy powyżej 70. roku życia. Dodał, że pozwoli to zmniejszyć znacząco obciążenie systemu opieki zdrowotnej i pozwoli rozpocząć proces znoszenia obostrzeń. – Z każdym ukłuciem w nasze ramiona szale w tej walce zaczynają przeważać dla Brytyjczyków, a nie dla COVID-u – stwierdził premier.

Jeśli jednak rząd chce zdążyć z zaszczepieniem wszystkich osób znajdujących się w grupach priorytetowych (jest ich razem dziewięć i obejmują ok. 25 mln ludzi; wspomniany przez premiera cel na połowę lutego obejmuje cztery) do lata, to akcja musi zdecydowanie przyspieszyć. Codziennie uruchamiane są nowe punkty podawania preparatów – o ile na samym początku szczepienia odbywały się wyłącznie w szpitalach, o tyle teraz do operacji stopniowo włączani są także lekarze rodzinni. Łącznie szczepienia trwają już w ok. 700 punktach w całym kraju.