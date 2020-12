Hicks wspina się po szczeblach cywilnej kariery w ministerstwie obrony USA od 1993 roku. Od 2012 r. - podczas kadencji Baracka Obamy - należała do grona najwyższych rangą urzędników Pentagonu w administracji.

Podczas prezydentury Donalda Trumpa pracowała w waszyngtońskim Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS). Obecnie Hicks stoi na czele tzw. zespołu przejściowego Bidena w Pentagonie, który ma zapewnić płynne przejęcie zadań resortu przez nową administrację.

Na początku tego miesiąca Joe Biden ogłosił, że ministrem obrony zostanie emerytowany generał Lloyd Austin. W 2012 roku był on zastępcą szefa sztabu wojsk lądowych USA (U.S. Army), a następnie - w 2013 r. - stanął na czele Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM). Po przejęciu przez Państwo Islamskie kontroli nad Mosulem w czerwcu 2014 r. nadzorował opracowywanie i realizację planu kampanii wojskowej przeciwko IS w Iraku i Syrii. W 2016 r. przeszedł w stan spoczynku.

W wydanym w środę wieczorem oświadczeniu prezydent elekt ujawnił, że drugim zastępcą Austina będzie Colin Kahl, były doradca Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego.

"Ci szanowani, utalentowani przywódcy cywilni pomogą uczciwie i zdecydowanie kierować Departamentem Obrony, chronić życie i interesy narodu amerykańskiego" - oznajmił Biden.