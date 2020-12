Otoczony splendorem brexitowego sukcesu Michel Barnier może rzeczywiście mierzyć na krajowym podwórku wysoko. W 2022 r. we Francji odbędą się wybory prezydenckie i to, po co mógłby sięgnąć polityk, samo się nasuwa. Problem polega na tym, że w obecnym układzie sił we francuskiej polityce nie ma dla niego za dużo miejsca. Ten prawie 70-letni polityk od lat związany jest z Brukselą, do francuskiej polityki miałby powrócić po ponad dziesięciu latach przerwy. Jak mówi ekspert Polskiego Instytutu Międzynarodowego Łukasz Maślanka, Barnier niemalże całe swoje życie był związany z centroprawicową partią gaullistowską, która obecnie cierpi wręcz na nadmiar silnych osobowości, także o prezydenckich ambicjach. Aby uzyskać nominację na prezydenta, Barnier musiałby się najpierw zetrzeć w walce partyjnej, a na to już jest trochę za późno. Kandydat na prezydenta gaullistów zostanie wyłoniony lada moment, w połowie roku. – Jedyna silna postać na centroprawicy, która go popiera i z którą jest zaprzyjaźniony, to Laurent Wauquiez, szef republikanów w regionie liońskim. Prawdopodobnie więc to, co teraz Michel Barnier zrobi, to wróci do swojego matecznika w regionie Owernia Rodan Alpy i będzie startował w wyborach regionalnych, które zaplanowane są na 2021 r. Być może zostanie mu zaproponowana posada szefa regionu, co jest oczywiście ważną funkcją, ale we Francji, kraju silnie scentralizowanym, nie można tego porównywać np. z tym, czym w Niemczech jest funkcja premiera landu – podkreśla analityk.