Jak podał w komunikacie organ amerykańskiego banku centralnego, decyzję o obniżeniu stóp podjęto „w świetle zmieniającego się bilansu ryzyka”, notując wzrastające w ostatnich miesiącach zagrożenia dla rynku pracy. Komunikat notuje jednak, że inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie, podobnie jak niepewność co do perspektyw gospodarczych.
Decyzja ta - trzecia obniżka stóp w tym roku - była szeroko oczekiwana przez rynek i ekspertów. Jednocześnie FOMC zasygnalizował, że może wstrzymać się z kolejnymi obniżkami. (PAP)
