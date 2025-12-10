Protestujący żądają od władz Litwy ogłoszenia w ciągu 72 godzin konkretnego planu działań dotyczącego sposobu odzyskania ciężarówek, a także sposobu zrekompensowania poniesionych strat.

4 tysiące litewskich ciężarówek uwięzionych na Białorusi

Według prezesa Krajowego Stowarzyszenia Przewoźników „Linava” Erlandasa Mikenasa na Białorusi utknęło około 4 tys. litewskich ciężarówek i naczep, a straty liczone są w milionach euro.

30 października władze Litwy zamknęły na miesiąc granicę z Białorusią w reakcji na nasilające się incydenty z wykorzystaniem balonów przemytniczych, wlatujących w litewską przestrzeń powietrzną znad Białorusi. W odpowiedzi na decyzję rządu Litwy władze w Mińsku 31 października zakazały ruchu na terytorium Białorusi litewskich ciężarówek i ciągników. Litwa 20 listopada, wcześniej niż zapowiadała, otworzyła zamknięta dwa przejścia graniczne, ale Białoruś zablokowała powrót litewskich ciężarówek do domu.

Groźba konfiskaty i spór dyplomatyczny Litwy z Białorusią

W zaistniałej sytuacji Białoruś żąda konsultacji na szczeblu resortów spraw zagranicznych. Litewskie MSZ nie godzi się na to, gdyż – jak podkreśla szef dyplomacji Kestutis Budrys - mogłoby to utorować Mińskowi drogę do wyjścia z międzynarodowej izolacji politycznej.

Ciężarówki, które utknęły na Białorusi, postawiono na specjalnych parkingach. Za postój pobierana jest dobowa opłata w wysokości 120 euro. Białoruś zapowiedziała też, że po upływie czterech miesięcy, zgodnie z prawem, samochody zostaną skonfiskowane.

Litewskie partie opozycyjne, w przypadku konfiskaty ciężarówek, proponują wypłacenie przewoźnikom rekompensaty z tytułu białoruskich aktywów zamrożonych na Litwie i przypominają, że najbardziej znanym białoruskim majątkiem w kraju jest sanatorium „Biełarus” w Druskiennikach, którego wartość wynosi około 3 mln euro.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ ap/