Radosław Sikorski zasugerował, że polski sąd mógłby nakazać zatrzymanie samolotu Władimira Putina, gdyby ten leciał przez polską przestrzeń powietrzną w drodze na spotkanie z Donaldem Trumpem w Budapeszcie.

Celem takiej decyzji byłoby przekazanie Putina Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze, który wydał nakaz jego aresztowania za zbrodnie wojenne.

Siergiej Ławrow oskarżył Polskę o grożenie bezpieczeństwu rosyjskiego prezydenta i nazwał to „terroryzmem państwowym”.

Rosyjski minister spraw zagranicznych zarzucił też Polsce „usprawiedliwienie zamachu” na gazociąg Nord Stream.

Odniósł się do decyzji sądu w Warszawie, który odmówił ekstradycji Ukraińca podejrzewanego o udział w wysadzeniu Nord Stream.

Sikorski: rosyjskie maszyny nie są wpuszczane w polską przestrzeń powietrzną

Sikorski został zapytany o planowane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które ma odbyć się w Budapeszcie, i spekulacje, czy rosyjski dyktator mógłby udać się na Węgry samolotem np. przelatującym przez przestrzeń powietrzną Polski, w którą nie są wpuszczane rosyjskie maszyny. Sikorski powiedział we wtorek w Radiu Rodzina, że „nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze”.

Taka decyzja służyłaby postawieniu Putina przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, który w marcu 2023 r. wydał nakaz aresztowania rosyjskiego przywódcy z powodu oskarżeń o zbrodnie wojenne, związane z bezprawnym deportowaniem ukraińskich dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji.

Ławrow porównuje Polaków do terrorystów

- Teraz Polacy sami są gotowi popełniać zamachy terrorystyczne. Słyszałem, że pan Sikorski groził, iż bezpieczeństwo samolotu prezydenta Putina w przestrzeni powietrznej Polski, w przypadku jego skierowania do Budapesztu na (...) szczyt z Trumpem, nie zostanie zapewnione — powiedział Ławrow, cytowany przez agencję RIA Nowosti. Wyraził też pogląd, że jeśli polski sąd tego zażąda, to Warszawa będzie utrudniać swobodne przemieszczanie się samolotu rosyjskiego przywódcy.

Ławrow, cytowany przez portal agencji RIA Nowosti, powiedział też, że Polska usprawiedliwiła zamach na gazociąg Nord Stream. Minister miał na myśli decyzję warszawskiego sądu z 17 października, który odmówił ekstradycji do Niemiec obywatela Ukrainy Wołodymyra Żurawlowa, ściganego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Berlin, a także zwolnił go z aresztu, w którym mężczyzna przebywał od czasu zatrzymania. Żurawlow jest podejrzewany przez władze Niemiec o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 r. (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.