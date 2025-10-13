W poniedziałek kanclerz Friedrich Merz weźmie udział w szczycie pokojowym w sprawie Strefy Gazy w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk, organizowanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

„Der Spiegel” relacjonuje, że chadecki szef rządu w piątek omawiał niemiecką politykę wobec bliskowschodniego procesu pokojowego w rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz brytyjskim premierem Keirem Starmerem.

Zaangażowanie Berlina ma polegać głównie na pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Niemiecki kanclerz obiecał już 29 mln euro, które mają popłynąć głównie do Światowego Programu Żywnościowego (WFP), UNICEF-u oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - przypomina „Der Spiegel”.

Niemcy ramię w ramię z Egiptem

Prócz tego Niemcy chcą wraz z Egiptem zorganizować konferencję w sprawie odbudowy Strefy Gazy. Szczegóły nie są tu jeszcze znane. Zgodnie z deklaracjami płynącymi z MSZ-u w Berlinie Niemcy wyrażają gotowość w pomocy przy przywracaniu dostaw wody i energii do Strefy Gazy.

Parlamentarny rzecznik SPD ds. polityki zagranicznej Adis Ahmetovic tłumaczył wcześniej, że rola Niemiec w Strefie Gazy może polegać na „budowie tymczasowych miejsc zakwaterowania, usuwaniu gruzów oraz odbudowie systemu zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych”.

Niemcy wesprą psychicznie zakładników

„Der Spiegel” przypomina, że Merz zapowiedział również, że Niemcy wezmą udział w medycznym i psychologicznym wsparciu dla uwolnionych izraelskich zakładników.

„Kanclerz podtrzymał także perspektywę zniesienia częściowego embarga na dostawy broni do Izraela, które nałożył w sierpniu w odpowiedzi na izraelską ofensywę na miasto Gaza. Zgodnie z raportami niemiecki rząd nie wydaje obecnie licencji eksportowych na broń, która może być używana w Strefie Gazy” - czytamy na portalu gazety.

Jednocześnie rząd RFN nie przewiduje udziału Bundeswehry w wojskowym zabezpieczaniu trwałego pokoju w Strefie Gazy. Według „Spiegla” Berlin nie wyklucza jednak kategorycznie symbolicznego wysłania niemieckich żołnierzy w ramach ewentualnej szerszej europejskiej misji.