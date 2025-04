- Dzisiaj praktycznie nie odnajdziemy dziedziny aktywności społecznej, gospodarczej, publicznej, która wolna byłaby od kwestii informatycznych – podkreślił dr Remigiusz Lewandowski, zaznaczając, że silny trend cyfryzacyjny naturalnie wpływa na działalność PWPW. W związku z tym oferta spółki coraz częściej obejmuje rozwiązania informatyczne, które uzupełniają tradycyjną produkcję fizycznych dokumentów.

Cyfrowe dokumenty

Mimo rosnącej popularności cyfrowych rozwiązań, przedstawiciel PWPW uspokaja, że dokumenty w formie fizycznej oraz ich cyfrowe odpowiedniki będą współistnieć i wzajemnie się uzupełniać.

Podkreślił również, że dokumenty publiczne uczestniczą w globalnym obrocie prawnym, co utrudnia wprowadzenie jednolitych standardów informatycznych na skalę światową.

Zaznaczył też, że strategia PWPW na lata 2025-2027 wyraźnie uwzględnia większą obecność spółki na rynku usług cyfrowych. Przyznał przy okazji, że Polska, nie plasuje się wysoko pod względem dojrzałości cyfrowej w Unii Europejskiej, zajmując mniej więcej trzecie lub czwarte miejsce od końca w regularnie publikowanym przez Komisję Europejską indeksie. Jednakże, jak zauważył dr Lewandowski, istnieje świadomość potencjału, który można osiągnąć dzięki wprowadzeniu portfela tożsamości cyfrowej.

Portfel tożsamości cyfrowej

Portfel tożsamości cyfrowej ma być „doskonałym narzędziem”, które umożliwi obywatelom UE przechowywanie dokumentów w formie cyfrowej, identyfikację elektroniczną oraz składanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych. PWPW, we współpracy z innymi dostawcami usług kwalifikowanych i Ministerstwem Cyfryzacji, pracuje nad pilotażem tego rozwiązania, który ma ruszyć jeszcze w tym roku. Dr Lewandowski wyraził przekonanie, że będzie on „motorem napędowym dla nowych usług, dla nowej rzeczywistości cyfrowej w Polsce”. Z jednej strony przyspieszy rozwój usług IT, z drugiej zapewni wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych i uwierzytelniania.

dr Remigiusz Lewandowski, przypomniał, że początki cyfrowej działalności PWPW sięgają około 2000 r. , kiedy uruchomiono Centrum Usług Kwalifikowanych Sygillium. Od tego czasu spółka nieustannie przechodzi transformację, dodając do swojej oferty kolejne usługi informatyczne. Sam podpis kwalifikowany staje się coraz wygodniejszy, a wkrótce zostanie udostępniony w formie mobilnej, umożliwiając podpisywanie dokumentów na smartfonie.

eDo App i eDo Post

Kolejnym ważnym elementem cyfrowej oferty PWPW jest rozwiązanie eDo App, służące do identyfikacji elektronicznej, które zapewnia najwyższy poziom wiarygodności i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Najnowszą propozycją PWPW jest natomiast usługa eDo Post, uruchomiona w styczniu tego roku w związku z wejściem w życie ustawy o doręczaniach elektronicznych. Pozwala ona na przekształcenie tradycyjnych listów poleconych w korespondencję elektroniczną, dostarczaną w tym samym momencie nadania. Dr Remigiusz Lewandowski z satysfakcją podkreślił, że eDo Post zyskał uznanie sektora bankowego oraz środowisk zawodów zaufania publicznego.