Co się czuje strzelając gola w koszulce z orłem na najważniejszym turnieju piłkarskim świata? Czy bramkarze muszą być szaleni? Jakie są pierwsze kroki na ścieżce kariery prowadzącej do reprezentacji? Te i inne pytania zadali młodzi adepci piłki nożnej najlepszym polskim piłkarzom. Tych ostatnich z kolei interesowało podejście najmłodszego pokolenia do futbolu. Różnice wcale nie były wielkie. Jak pokazała debata zorganizowana przez PZPN i DGP, piłka bez wątpienia łączy pokolenia.

