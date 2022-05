Smart city to przede wszystkim miasta, które są współtworzone przez mieszkańców. Czyli takie miasta, które dają mieszkańcom możliwości decydowania, gdzie są inwestowane środki i jak te środki są inwestowane. Ważne jest też pokazywanie też mieszkańcom możliwości bycia odpowiedzialnym za to jak samorząd kreuje to miasto, w którym mieszkają- podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

To smart city dla każdego włodarza będzie trochę inne. Jedni potrzebują środków na to żeby inteligentnie zarządzać siecią wodociągową tak, żeby nie było strat wody. Inni potrzebują inteligentnego połączenia między mieszkańcem a urzędnikiem i tego sposobu załatwiania sprawy urzędowej, tak żeby mieszkaniec nie wychodził z domu. Jeszcze inni inwestują w dostępność. Kolejni w tereny zielone w miastach, żeby mieszkańcom żyło się lepiej, żeby obniżać emisyjność.- dodała Jarosińska-Jedynak. W Katowicach w dniach od 26 do 30 czerwca po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej odbędzie się Światowe Forum Miejskie. Wśród jego uczestników znajdą się przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, świata nauki, ale również zwykli ludzie, którym leży na sercu dobro ich miast. „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości to temat przewodni Światowego Forum Miejskiego. Chcemy rozmawiać na różne tematy, ale zawsze w centrum będzie miasto, obszar miejski i tworzenie jego otoczenia do poprawy jakości życia mieszkańców."- informuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej.