Reklama

Jacek Lipiński, burmistrz gminy Aleksandrów Łódzki i laureat I miejsca w rankingu Perły Samorządu 2022 na najlepszego włodarza w kategorii gminy miejsko – wiejskie dosyć mocno zarysował sytuację, jaka ma miejsce dziś w samorządach.

- Konstytucja wyposażyła nas w pewne niezbywalne kompetencje i pewne prawa. Prawo do pomocniczości państwa, do decentralizacji. Tymczasem trwa swoista krucjata antysamorządowa i zamach na samorządność, w tym jego finanse – zaznaczył Lipiński. Było to bezpośrednie odniesienie do działań rządu.

Jego zdaniem spadek dochodów może wpłynąć bezpośrednio na jakość świadczenia usług przez samorządy.

- Spadek dochodów wynika z nowej metodologii. Przykładowo dana gmina ma swój algorytm, dostaje określone pieniądze i nie wiadomo z czego to w zasadzie wynika — powiedział Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego na kongresie Perły Samorządu.

Więcej na temat spadku dochodów samorządów i związanych z tym problemów w załączonym wideo.