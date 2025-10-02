Szef MON powiedział na czwartkowej konferencji prasowej, że w trybie pilnym zwołał zespół sterujący, który „dzisiaj jednogłośnie potwierdził zakup przez Polskę najnowszych pocisków AMRAAM w wersji D, naprowadzanych radiolokacyjnie pocisków rakietowych powietrze-powietrze do samolotów F-35”.
Jak mówił, „kupujemy te samoloty i kupujemy najnowszą wersję pocisków AMRAAM”. - Możliwość tego zakupu została nam udzielona przez Kongres Stanów Zjednoczonych - powiedział wicepremier.
Dodał, że Polska jest jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia. (PAP)
