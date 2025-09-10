MSZ wręczy Rosji notę protestacyjną ws. dronów nad Polską

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński poinformował, że MSZ wezwie w środę przedstawiciela Rosji, któremu zostanie wręczona nota protestacyjna. Zaznaczył równocześnie, że resort nie ujawnia treści noty przed jej wręczeniem.

Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez rosyjskie drony

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Premier Donald Tusk podkreślił, że drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Rosyjskie media kwestionują pochodzenie dronów nad Polską

Reuters, powołując się na rosyjskie media, podał, że charge d'affaires ambasady Rosji w Warszawie, Andriej Ordasz, miał stwierdzić, że Polska nie przedstawiła żadnych dowodów. Według niego, nie ma potwierdzenia, że drony zestrzelone nad naszym krajem były pochodzenia rosyjskiego.