Silny wiatr oraz intensywny deszcz

Jak poinformował st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP, do godziny 21:00 strażacy w całym kraju odnotowali 421 interwencji związanych głównie z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu.

Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach: mazowieckim – 118, łódzkim – 99, pomorskim – 42, małopolskim – 40, świętokrzyskim – 25, śląskim – 25.

Jeśli chodzi o woj. mazowieckie, najwięcej interwencji odnotowano na terenie: KP PSP Ciechanów (19), KP PSP Przasnysz (14), KM PSP Radom (12), KM PSP Siedlce (10), KP PSP Grójec (9), KP PSP Płock (8), KP PSP Garwolin (6).

Zerwane dachy, spalone budynki

Kierzkowski poinformował, że na Mazowszu w rejonie Radomia doszło do zerwania dwóch dachów oraz pożaru stodoły po uderzeniu pioruna.

Z kolei w woj. łódzkim uszkodzonych zostało 10 dachów: budynki mieszkalne i gospodarcze w powiatach brzezińskim, łowickim, poddębickim, tomaszowskim, zgierskim i skierniewickim.

Jak podała w komunikacie PSP, front atmosferyczny przesunął się w kierunku północno-wschodniej Polski i obecnie znajduje się nad województwami: warmińsko-mazurskim oraz podlaskim.