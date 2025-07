Alerty burzowe dotyczą województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W czasie trwania burz miejscami wystąpią silne opady deszczu o sumie od 20 do 35 mm, porywy wiatru do 65 km/h oraz lokalnie grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 20 lipca od godz. 12.00 do godz. 21.00.

Dla tych obszarów Instytut wydał również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Jak podano w komunikacie, mogą wystąpić podtopienia, a w zlewniach kontrolowanych punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alerty będą obowiązywały w niedzielę od godz. 12.00 do godz. 23.00.

W części województwa lubuskiego i dolnośląskiego Instytut ostrzega przed upałami. Temperatura wyniesie około 30 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywały 20 lipca od godz. 14.00 do godz. 18.00.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. (PAP)