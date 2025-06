Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Nowelizacja wprowadza zakaz sprzedaży osobom poniżej 18. roku życia wszystkich typów e-papierosów i woreczków nikotynowych. W sklepach, w których te produkty są dostępne, pojawi się informacja: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, woreczków nikotynowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18”.

Zakaz sprzedaży także e-papierosów bez nikotyny

Zabroniona będzie sprzedaż e-papierosów bez nikotyny i woreczków nikotynowych na odległość, w tym przez internet, a także ich reklamowanie. Papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i woreczków nikotynowych nie będzie można sprzedawać w automatach.

Ponadto e-papierosy bez nikotyny będą traktowane tak, jak produkty zawierające nikotynę czy tytoń – ich używanie będzie zakazane tam, gdzie nie wolno palić papierosów, czyli na przystankach komunikacji publicznej, w restauracjach, na placach zabaw dla dzieci i w szkołach.

Maksymalna dawka nikotyny w woreczkach określona

Doprecyzowano, że zawartość nikotyny w woreczku nikotynowym nie może przekraczać 20 mg/g.

„Nowelizacja (...) jest konieczna ze względu na pilną potrzebę ograniczenia zjawiska używania papierosów elektronicznych przez ludzi młodych. Wyroby te stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności młodego pokolenia i osób niepalących, co powoduje konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży wszystkich rodzajów papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to, czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie nikotyny” – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)