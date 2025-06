Portal oko.press podał we wtorek wieczorem, że prok. Wrzosek przestaje prowadzić śledztwo, które dotyczy m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ kończy się jej delegacja do stołecznej prokuratury okręgowej. A to w tej prokuratorze to postępowanie jest prowadzone. "Ewa Wrzosek wraca do pracy w prokuraturze rejonowej" - czytamy w artykule, w którym doprecyzowano, że powrót prok. Wrzosek do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów ma nastąpić 24 czerwca.

Dochodzenie w sprawie "dwóch wież". Oświadczenie prokurator Wrzosek

Prok. Wrzosek - w związku z informacjami o braku przedłużenia jej delegowania do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - opublikowała na platformie X oświadczenie, z którego wynika, że nie wie, czy jej delegacja do tej jednostki prokuratury została przedłużona, i zaprzecza, by odmówiła jej kontynuacji.

"W dniu 31 stycznia br. Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk samodzielnie podjął decyzję o delegowaniu mnie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w trybie przewidzianym ustawą prawo o prokuraturze - na okres do dnia 23 czerwca br." - napisała prok. Wrzosek. Poinformowała przy tym, że w związku ze zbliżającym się końcem okresu delegowania przedstawiła Kornelukowi swoje stanowisko dotyczące zamiaru kontynuowania - jak podkreśliła - wszystkich prowadzonych przez nią śledztw.

"Bez względu na to, w której jednostce prokuratury będę nadal wykonywać swoje obowiązki służbowe" - zaznaczyła.

Prok. Wrzosek dodała też, że nie jest prawdą, iż nie wyraziła zgody na dalsze przedłużenie okresu delegowania, choć – jak oceniła – jej zdaniem instytucja delegacji prokuratorskich, mimo że przewidziana w ustawie, jest swoistą uznaniową patologią i nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie kształtowania kadr w prokuraturze.

"W obecnej chwili nie posiadam żadnej wiedzy, czy przedmiotowa delegacja została przedłużona na dalszy okres oraz czy powierzone mi do prowadzenia śledztwa, w tym śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież - zostały mi odebrane. Jeśli taka decyzja została podjęta, w mojej ocenie jest ona sprzeczna z dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz dobrem tych konkretnych spraw" - podsumowała prok. Wrzosek.

Dochodzenie w sprawie "dwóch wież". Czego dotyczy?

Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież i doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 1,3 mln euro poprzez wprowadzenie go w błąd prowadzone jest przez prok. Ewę Wrzosek od początku lutego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Chodzi o sprawę wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie.

Sprawa ta jest jedną z 200 spraw, które znalazły się w raporcie Prokuratury Krajowej ze stycznia br. z audytu postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy z lat 2016-2023. Jednym z wątków tego raportu jest kwestia postępowania sprzed ponad czterech lat, określanych publicystycznie jako sprawa "dwóch wież", zakończonego odmową wszczęcia śledztwa, które od lutego 2019 r. prowadziła warszawska prokuratura okręgowa w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zawiadomienie takie pod koniec stycznia 2019 r. złożył w prokuraturze jeden z pełnomocników Birgfellnera.

Według decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa Birgfellner "nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających poniesione przez niego koszty" i nie przedstawił żadnych pisemnych umów zawartych z podmiotami, którym miał zlecić określone prace, a które to dokumenty umożliwiałyby weryfikację faktur wystawionych przez podmioty mające działać na jego zlecenie. Z decyzją tą nie zgodzili się pełnomocnicy Austriaka, jednak w lutym 2020 r. sąd utrzymał w mocy postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.

Dochodzenie ws."dwóch wież". PiS oskarżył prokuraturę o przyczynienie się do śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego

W śledztwie prowadzonym od lutego br. przesłuchiwana była przez prok. Wrzosek m.in. wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Barbara Skrzypek, która 15 marca - po trzech dniach od przesłuchania, które miało miejsce 12 marca - zmarła. Według wyników sekcji zwłok Skrzypek zmarła na zawał serca, jednak środowisko PiS wiąże jej śmierć z przesłuchaniem i stresem, który mu towarzyszył. Postępowanie ws. nieumyślnego spowodowania śmierci Skrzypek prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.