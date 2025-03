Prok. Ewa Wrzosek poinformowała we wtorek PAP, że złożyła zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa gróźb karalnych przez europosła PiS Jacka Ozdobę. Sprawa dotyczy słów Ozdoby pod adresem Wrzosek w czasie ubiegłotygodniowej demonstracji PiS przed prokuraturą.

Prokurator podkreśliła, że Ozdoba publicznie okazał rażące lekceważenie porządku prawnego. "Dopuścił się występku o charakterze chuligańskim polegającym na umyślnym zamachu na moją wolność od strachu, co jest tym bardziej karygodne, że jest on funkcjonariuszem publicznym mającym stać na straży porządku prawnego" - dodała.

Dlaczego prokurator Wrzosek chce ukarania Ozdoby?

Chodzi o zdarzenia z 17 marca przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie, związane ze śmiercią Barbary Skrzypek; politycy PiS zorganizowali wówczas konferencję prasową i demonstrację. Do zgromadzonych wyszła wtedy prok. Wrzosek; TVP info nagrała m.in. jak obecny tam europoseł Ozdoba mówi: "ja ją popchnę, niech spie**la". Stojący obok poseł PiS Marek Suski zwrócił uwagę, aby "ona się nie przewróciła". "Ledwo ją dotkniesz i ona się przewróci" - dodał.

Z kolei poseł PiS Jan Kanthak mówił: "To pokazuje, że to jest socjopatka. W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać". "Ona jest psychiczna" - dodał Ozdoba. Nagranie dostępne jest na profilu TVP Info na platformie X.

Chodzi o Barbarę Skrzypek

Sprawa ma związek z przesłuchaniem 12 marca przez prok. Wrzosek współpracowniczki prezesa PiS Barbarę Skrzypek, która zmarła kilka dni później - 15 marca; sekcja zwłok wykazała, że przyczyną był rozległy zawał serca. Politycy PiS, w tym lider partii Jarosław Kaczyński, uważają, że istnieje związek między przesłuchaniem Skrzypek a jej śmiercią. Współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczącym spółki Srebrna i budowy tzw. dwóch wież.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie oświadczyła, że Skrzypek nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń co do formy i długości przesłuchania, a oprócz problemów z czytaniem bez okularów nie zgłaszała też żadnych dolegliwości zdrowotnych. W sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Skrzypek postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Prokurator Wrzosek pod ochroną

W ubiegłym tygodniu prok. Wrzosek poinformowała, że została objęta ochroną, o którą wnioskowała ze względu na kierowane wobec niej groźby karalne. "I nawoływania do popełnienia przestępstw na moją szkodę, w tym niewyobrażalnej kampanii hejtu i nienawiści, inspirowanej przez osoby publiczne i polityków" - mówiła wówczas PAP prokurator.

O zawiadomieniu Wrzosek wobec Ozdoby jako pierwszy poinformował we wtorek wieczorem portal Onet, któremu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał, że przestępstwo miało polegać na kierowaniu wobec prok. Wrzosek słów powszechnie uznawanych za obelżywe i stanowiących groźby karalne naruszenia nietykalności cielesnej. Według Skiby istnieje duże prawdopodobieństwo, że Prokuratura Krajowa, do której trafiło zawiadomienie, wyznaczy do prowadzenia postępowania prokuraturę spoza okręgu warszawskiego.