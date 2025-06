Poseł PiS Przemysław Czarnek, typowany przez media do objęcia funkcji szefa Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego podkreślił we wtorek, że gdyby objął tę funkcję, pozostałby lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości także w Pałacu Prezydenckim.

O tym, że Czarnek ma być szefem kancelarii prezydenta elekta Karola Nawrockiego, "Newsweek" poinformował w zeszłym tygodniu. Jak wskazano, w ten sposób dwa najważniejsze stanowiska w KPRP obejmą ludzie "ściśle związani z PiS" - szefem gabinetu prezydenta ma być bowiem b. szef sztabu Nawrockiego Paweł Szefernaker.

Czarnek typowany na szefa kancelarii

Czarnek pytany we wtorek w Polsat News, czy otrzymał już propozycję stanowiska szefa kancelarii, odparł, że są "przymiarki". Jak dodał, ma "wielki zaszczyt i honor być na jakiejś liście" przygotowanej w tej sprawie przez Nawrockiego. Podkreślił, że obecnie jednak nie ma żadnych decyzji.

Zapytany, czy w sprawie jego kandydatury Nawrocki będzie musiał pytać o opinię prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, poseł podkreślił, że jest członkiem PiS, szefem okręgu lubelskiego PiS, ma "bardzo dobre relacje" z Kaczyńskim i pozostanie "lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości także w Pałacu Prezydenckim".

Dopytany, czy po objęciu stanowiska w KPRP powinno się zrezygnować z legitymacji partyjnej, Czarnek zaznaczył, że zatrudnienie na stanowisku szefa kancelarii oznacza rezygnację z mandatu poselskiego, "ale nie rezygnację z funkcji partyjnych". "Nie ma tego wymogu w przepisach prawa i na pewno nie zrezygnuję" - dodał. Jak mówił, w przypadku, jeśli obejmie taką funkcję, będzie "służył panu prezydentowi w tym, żeby kancelaria działała najlepiej w historii". "Ale jednocześnie będę lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości" - zadeklarował.

Otwartość Pałacu, ale nie na koszt PiS

Odnosząc się do słów Nawrockiego z wywiadu w "Dzienniku Gazecie Prawnej", zgodnie z którymi Pałac Prezydencki będzie otwarty dla przedstawicieli wszystkich środowisk, Czarnek ocenił, że to "znakomity pomysł". Jak jednak dodał, "otwarcie na różne środowiska nie oznacza zamknięcia na PiS, bo to PiS poparło pana prezydenta Karola Nawrockiego i bez PiS pan Nawrocki prezydentem by nie został".

Na początku czerwca Nawrocki przekazał, że szefem jego gabinetu zostanie szef dotychczasowy sztabu wyborczego Paweł Szefernaker (PiS), jego zastępcą dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem Kancelarii Prezydenta dr Rafał Leśkiewicz, z którym Nawrocki współpracował w IPN. (PAP)