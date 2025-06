"Obecnie nie prowadzimy analiz lub konsultacji w sprawie wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków banków" - napisało ministerstwo w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

Jak Ministerstwo Finansów tłumaczy swoją decyzję?

Jak wskazał resort, podmioty z sektora bankowego (takie jak: banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) od 2016 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

"Głównym celem wprowadzenia przedmiotowego podatku było zwiększenie partycypacji sektora finansowego w finansowaniu wydatków budżetowych, a co za tym idzie podniesienie jego zaangażowania w tych wydatkach. W 2024 r. wszyscy podatnicy podatku od niektórych instytucji finansowych zadeklarowali łącznie ok. 6,5 mld złotych podatku do zapłaty. Ważnym jest, że podatnicy z sektora bankowego odpowiadają za ok. 88 proc. tej kwoty, to jest ok. 5,8 mld zł" - podało MF.

"Jednocześnie, w 2024 r. banki zapewniły prawie 13 mld złotych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, będąc jego największym płatnikiem w skali kraju. Przy czym, wypracowane przez banki zyski w znacznym stopniu zasilają w różnych formach budżet państwa z uwagi na fakt, że za ponad połowę aktywów sektora bankowego odpowiadają te banki, które kontrolowane są przez Skarb Państwa" - dodano.

Resort zaznaczył, że z analizy skali wyników finansowych sektora bankowego wynika, iż są one konsekwencją aktualnego poziomu stóp procentowych i mają charakter jedynie przejściowy.

Jakie działania obecnie podejmuje Ministerstwo Finansów?

Działania Ministerstwa Finansów są ukierunkowane na zapewnienie efektywności obecnie istniejących rozwiązań systemu podatkowego

"Podsumowując, aktualnie nie są prowadzone prace nad koncepcją wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego tzw. podatku od nadmiarowych zysków banków, a działania analityczne Ministerstwa Finansów ukierunkowane są na zapewnienie efektywności obecnie istniejących rozwiązań systemu podatkowego" - podał resort. (PAP Biznes)