"We wrześniu do Polski wpłynie 26 mld zł"

"Trzecia wypłata z KPO będzie większa niż wstępnie szacowaliśmy. We wrześniu do Polski wpłynie 26 mld zł" - poinformowała Pełczyńska-Nałęcz na portalu X.

W minioną środę podczas konferencji prasowej minister funduszy szacowała, że w ramach trzeciej wypłaty Polska z czwartego i piątego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy powinna otrzymać 8-12 mld zł, zaznaczając jednocześnie, że dokładna kwota będzie znana w ciągu miesiąca, ponieważ zależy od realizowanych właśnie inwestycji. Mówiła wtedy, że wypłata pieniędzy spodziewana jest latem. W piątek wskazała, że środki te będą wyższe i wpłyną we wrześniu.

Czwarta rewizja KPO

Zgodnie z informacjami przekazywanymi w ub. tygodniu przez Pełczyńską-Nałęcz, od razu po otrzymaniu środków z KPO rozpocznie się czwarta rewizja KPO, której celem będzie zrewidowanie planowanych inwestycji, które mogą nie zostać zrealizowane na czas. W tym roku Polska ma też złożyć szósty i siódmy wniosek o płatność. Wysokość środków, o które wystąpi Polska w tych wnioskach, ma zależeć od kształtu czwartej rewizji, a więc na razie nie jest znana. Wypłata z tych wniosków w "optymalnym, ale nie stuprocentowo pewnym" scenariuszu - zdaniem minister - spodziewana jest jeszcze pod koniec 2025 r.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, który ma wzmocnić polską gospodarkę, składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł. Polska otrzymała pierwszy przelew z ok. 27 mld zł z KPO w kwietniu br. Kolejna transza ok. 40 mld zł z dwóch kolejnych wniosków wpłynęła do Polski w grudniu br.