Sławomir Mentzen, który uzyskał 14,81 proc. głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich 18 maja zaprosił kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego i popieranego przez PiS Karola Nawrockiego na rozmowę na jego kanale na Youtube. Mentzen przedstawił też deklarację z postulatami ważnymi dla jego wyborców, którą mieliby podpisać Trzaskowski i Nawrocki. Na jej podstawie, jak mówił, jego zwolennicy będą mogli wyrobić sobie zdanie ws. ewentualnego poparcia w II turze wyborów.

Trzaskowski i Nawrocki porozmawiają z Mentzenem

Rozmowa Mentzena z Nawrockim odbędzie się w czwartek o godzinie 13, a z Trzaskowskim - w sobotę o godzinie 19.

Kandydat KO powiedział w środę w TVN 24, że na rozmowę idzie "po prostu, żeby porozmawiać". "Niczego w ciemno nie będę podpisywał, tylko chcę porozmawiać o tych postulatach i jak mniemam, również o innych kwestiach" - podkreślił.

Trzaskowski był pytany w programie, czy ma świadomość, że Mentzen nie powie "głosujcie na Rafała Trzaskowskiego". "Przy całym szacunku dla pana Sławomira Mentzena (...), ja tam idę, ponieważ dzięki temu - mam nadzieję - będę mógł w pewnym sensie pośrednim porozmawiać z wyborcami Sławomira Mentzena" - odparł Trzaskowski.

"Na spokojnie wytłumaczyć swoje racje, dlatego, że wielu z nich ma spaczony wizerunek mojej osoby przez propagandę, która przez lata rządziła w Polsce" - dodał kandydat KO. "Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będę mógł przekonać przynajmniej część wyborców Sławomira Mentzena, że warto oddać głos na kogoś, komu naprawdę zależy na naszym interesie narodowym".

Trzaskowski wyraził chęć rozmowy z Zandbergiem

Trzaskowski był również pytany, czy wystąpi z inicjatywą rozmowy z kandydatem partii Razem Adrianem Zandbergiem, który w I turze uzyskał 4,86 proc. głosów poparcia.

"Bardzo chętnie porozmawiałbym z panem Adrianem Zandbergiem. Mam nadzieję, że odpowie na moją prośbę o spotkanie" - odparł Trzaskowski.

Jak dodał, nie oczekuje "poparcia wprost", choć by się z niego ucieszył. Zaznaczył, że odbyłby rozmowę z kandydatem Razem, ponieważ "bardzo wiele ich łączy".

"Jeżeli chodzi o kwestie mieszkalnictwa: bardzo bym się ucieszył, gdyby pan Zandberg (...) wsparł stronę demokratyczną" - mówił Trzaskowski. "Jestem gotów do rozmowy, do uwzględnienia pewnych postulatów, do współpracy. Byłoby super gdyby Adrian Zandberg powiedział: +w tej trudnej sytuacji ja zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego, a inni zrobią tak, jak uważają+" - dodał kandydat KO.

Trzaskowski został też spytany o ewentualne rozmowy z inną kandydatką na prezydenta, która odpadła w pierwszej turze - Joanną Senyszyn (zdobyła 1,09 proc. głosów). Polityk potwierdził, że rozmawiał z Senyszyn i - dodał - "na pewno" się spotkają.

"Będzie spotkanie. Ja panią profesor wyjątkowo cenię. Ona też powiedziała, że takie przekazywanie poparcie nie do końca działa, ale te postulaty, o których mówiła są mi bliskie. Poza tym naprawdę doceniam ten wdzięk, poczucie humoru, dystans, umiejętność reagowania - naprawdę rewelacja, wszyscy moglibyśmy się uczyć od niej prowadzenia kampanii z takim polotem i luzem" - powiedział kandydat KO.

Ponowne głosowanie w wyborach prezydenckich zostanie przeprowadzone 1 czerwca. W II turze rywalizują ze sobą kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski oraz kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. (PAP)