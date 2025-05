Za wyrażeniem zgody w tej sprawie głosowało 366 posłów. Przeciw było 17. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Premier Donald Tusk, apelując we wtorek o dalsze zawieszenie prawa do azylu, zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że jest to ważne prawo, ale - jak wskazywał - nie wtedy, kiedy jest wykorzystywane przez Rosję, Białoruś, przemytników i gangsterów, a migracja jest nie tylko nielegalna, ale ma niezwykle masowy charakter i jest w jakimś sensie formą agresji na Polskę. "Kluczowe dla mojego rządu było natychmiastowe uszczelnienie granicy, tak aby nigdy nie powtórzył się proceder, że wchodzi do Polski każdy, kto chce" - akcentował premier.

27 marca weszło w życie rozporządzenie zawieszające prawo do azylu na 60 dni. Przedłużenie tego okresu wymagało zgody Sejmu.(PAP)

