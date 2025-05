Chrzanowska poinformowała podczas konferencji prasowej, że w ramach wyborów prezydenckich za granicą utworzona została rekordowa liczba obwodów do głosowania - powstało ich 511. Jak zauważyła, to liczba znacznie większa w porównaniu do tej z wyborów parlamentarnych w 2023 r., gdzie liczba obwodów wyniosła 416.

Z informacji MSZ wynika, że uprawnionych do głosowania było ponad 509 tys. polskich obywateli. "Udział w wyborach wzięli też obywatele w oparciu o zaświadczenie o prawie do głosowania, co dało 524 tys. uprawnionych. Oddano 486 tys. głosów" - poinformowała Chrzanowska, podkreślając, że dało to frekwencję na poziomie ponad 89 proc.

Frekwencja wyniosła 89,21 proc.

Chrzanowska dodała, iż resort liczy na to, że w II turze w głosowaniu może wziąć udział jeszcze więcej rodaków. "Jest to na pewno wynik imponujący, więc widać, jak wyborcom za granicą zależy najpierw na procesie rejestracji, a potem, aby w tych wyborach rzeczywiście wziąć udział" - dodała. Zaznaczyła, że dostępność lokali wyborczych za granicą została zwiększona w porównaniu do wyborów parlamentarnych w 2023 r. Wskazała, że 524 tys. uprawnionych do głosowania to liczba porównywalna z II turą wyborów prezydenckich w 2020 r.

Ponadto - podkreśliła pełnomocnik ministra - jeszcze w poniedziałek ponownie uruchomiony ma zostać system e-wybory, który umożliwi rejestrację na II turę wyborów za granicą - rejestracja potrwa do 27 maja. Chrzanowska przypomniała też, że w wyborach można wziąć udział w oparciu o zaświadczenie o prawie do głosowania, które można pobrać do 29 maja u konsula lub w urzędzie gminy.

Chrzanowska relacjonowała, że I tura wyborów za granicą przebiegły spokojnie, nie odnotowano żadnych incydentów, a lokale wyborcze zostały otwarte i zamknięte na czas.

Zauważyła, że wybory przebiegły sprawnie także w miejscach, gdzie przebywa i głosuje wielu Polaków, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie utworzono 108 komisji wyborczych, w tym 28 tylko na terenie Londynu. Podkreśliła, że rekordowa była także i frekwencja, i liczba przygotowanych lokali m.in. w USA czy Niemczech.

Będą dodatkowe obwody głosowania?

Przekazała, że MSZ obserwuje sytuację pod kątem ewentualnej konieczności utworzenia w II turze wyborów dodatkowych obwodów głosowania. "Głosowanie przebiegło jednak tak sprawnie, a do godz. 5.30 były przekazane i zatwierdzone wszystkie protokoły z komisji utworzonych za granicą, więc nie sądzimy, że zajdą takie okoliczności, że ta liczba komisji będzie musiała zostać zwiększona" - powiedziała Chrzanowska. Zauważyła, że w II turze proces liczenia głosów jest łatwiejszy z uwagi na mniejszą liczbę kandydatów.

Pytana o frekwencję w obwodach do głosowania utworzonych w niektórych kurortach, pełnomocnik ministra zauważyła, że Polacy chętnie z nich korzystali, szczególnie na Maderze, zatem zostaną one utrzymane.

Chrzanowska podziękowała członkom komisji i służbom konsularnym za dobrą pracę, a Polakom za granicą - za liczny udział w wyborach.

PKW podała, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył kandydat KO Rafał Trzaskowski, który uzyskał 31,36 proc. głosów. Kandydat PiS Karol Nawrocki zdobył 29,54 proc. Obaj zmierzą się w drugiej turze. Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen zdobył 14,81 proc. głosów, Grzegorz Braun - 6,34 proc., Szymon Hołownia - 4,99 proc., Adrian Zandberg - 4,86 proc., Magdalena Biejat - 4,23 proc. (PAP)

