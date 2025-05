Europoseł PiS Maciej Wąsik nie stawił się w piątek na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, na którym miał zostać przesłuchany. Była to trzecia próba przesłuchania go. Komisja złoży do do sądu wnioski o grzywnę i doprowadzenie europosła na kolejne przesłuchanie.

Na piątkowym posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa posłowie komisji chcieli przesłuchać Macieja Wąsika. Była to trzecia próba przesłuchania, wcześniej Wąsik nie stawiał się na wezwanie komisji. Komisja ogłosiła przerwę w obradach, o godz. 13 będzie oczekiwać na stawienie się europosła Mariusza Kamińskiego. W czwartek wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki (KO) powiedział PAP, że wedle jego wiedzy ani Kamiński, ani Wąsik nie informowali komisji odnośnie ich obecności lub jej braku. "Będziemy wnioskować o ich doprowadzenie, gdy się nie stawią" - mówił w rozmowie z PAP Bosacki. "Myślę, że ostatecznie będą skutecznie doprowadzeni" - dodał. Podczas prac komisji przegłosowano wniosek o ukaranie Wąsika grzywną. Do sądu trafi też wniosek o doprowadzenie go na kolejne posiedzenie komisji celem przesłuchania. Za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2023 Kamiński był koordynatorem służb specjalnych; w rządzie Mateusza Morawieckiego od 2019 r. był również szefem MSWiA. Po powstaniu CBA latem 2006 r. został szefem Biura i funkcję tę pełnił do października 2009 r. Wąsik był zastępcą Kamińskiego w kierownictwie CBA, sekretarzem Kolegium ds. Służb Specjalnych w czasie gdy ich koordynatorem był Kamiński, a także wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, gdy Kamiński kierował tym resortem. Obaj w 2024 r. uzyskali mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Urszula Wróblewska