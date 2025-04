"Portrety wyborcze Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego"

"Portrety wyborcze Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego" - taki tytuł nosi badanie opublikowane w środę przez CBOS. Przedstawiono w nich sylwetki obu kandydatów prowadzących w sondażach i ich poglądy. Opisani zostali też ich wyborcy, a także to, skąd czerpią oni informacje dotyczące wyborów. Wśród poruszonych wątków jest na przykład sposób zdobywania informacji.

"Wśród młodszych wyborców jako główne medium, w którym szukają oni informacji o kandydatach, pojawia się portal X oraz inne media społecznościowe dostępne w internecie. Tradycyjne media, jak telewizja czy radio, wymieniane są relatywnie rzadko i głównie w grupach starszych. Świat mediów jako całość budzi jednak nieufność, zwłaszcza wśród starszych uczestników dyskusji. Odbiorcy informacji czują się manipulowani. Prowadzi to do zniechęcenia i unikania kontaktu z mediami" - wskazano w dokumencie.

Brak zaufania do mediów skutkuje poszukiwaniem autorytetów. Z tym jednak - jak wynika z sondażu - jest problem. "Trudno znaleźć autorytet, który nie byłby uwikłany w interes którejś ze stron politycznego sporu" - ocenia CBOS. Jednocześnie wskazano, że wybory prezydenckie "angażują emocje w mniejszym stopniu niż wybory parlamentarne". Konkluzja jest taka, że "nie dzielą one Polaków w tak dużym stopniu na dwa wrogie +plemiona+".

Kim są "modelowi" wyborcy kandydatów KO i PiS?

W sondażu zaprezentowano, kim są "modelowi" wyborcy kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

"+Modelowy+ wyborca Rafała Trzaskowskiego to osoba w wieku 30-40 lat, o wysokim statusie społecznym i materialnym, często bezdzietna, reprezentująca światopogląd lewicowo-liberalny. Wyborca PO lub Lewicy. Nowoczesny, otwarty na LGBT i migrantów. Jego aspiracje realizują się w obszarach nowoczesności, europejskości i globalizacji" - podkreśla CBOS.

Jak zaznaczono, portret wyborcy Karola Nawrockiego przedstawia osobę w wieku 40+, może to być też ktoś z szerszego spektrum wieku niż wyborca prezydenta Warszawy. "Osoba o +mentalności małomiasteczkowej+. Prorodzinna, konserwatywna, tradycyjna. Nie chce w Polsce migrantów. Ceni polskość-lokalność. Ogląda TV Republika" - czytamy.

Wady i zalety Nawrockiego i Trzaskowskiego

CBOS sprawdził też, jak postrzegani są obaj kandydaci wśród badanej grupy. Wskazali oni wady i zalety zarówno Nawrockiego, jak i Trzaskowskiego.

Osoby przywiązane do rodziny, Kościoła i sprzeciwiające się aborcji, imigrantom oraz związkom jednopłciowym postrzegają Karola Nawrockiego jako "bliskiego sobie polityka". Jak wskazano, elektorat Nawrockiego to głównie "osoby słabiej wykształcone, emeryci, beneficjenci programów socjalnych i bezrobotni", co wzmacnia jego obraz jako obrońcy klasy niższej.

"Badani wiedzą, jak Karol Nawrocki będzie się prezentował i jakiego rodzaju działania podejmował jako prezydent popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Mają jednak problem, gdy muszą sobie wyobrazić Nawrockiego w nowej roli – jako niezależnego polityka. Zdaniem badanych, obciążają go: niedookreśloność, niezdecydowanie czy niesamodzielność" - wskazano. "Karol Nawrocki nie ma dostatecznie ukształtowanej politycznej +formy+ ani +treści+, jest zatem postrzegany przez badanych jako polityk na bieżąco lepiony z +gliny+" - zaznaczono.

Z kolei Rafał Trzaskowski jest kojarzony z "progresywną agendą". Wymieniono m.in. takie kwestie jak związku partnerskie, aborcję czy działania na rzecz ochrony środowiska. Według CBOS, jego zwolennikami są "osoby samodzielne, przedsiębiorcze, wykształcone, otwarte i krytycznie myślące", zwłaszcza mieszkańcy dużych miast.

"Rafał Trzaskowski, zdaniem rozmówców, w sposób +sztuczny+ próbuje w ostatnich miesiącach uwiarygodnić się jako polityk, dla którego ważne są kwestie związane z państwem narodowym i patriotyzmem" - podkreśla CBOS.

"Badani jako słabą stronę Rafała Trzaskowskiego wskazują brak +asertywności+, niesamodzielność i podatność polityka na wpływy ze strony Unii Europejskiej. Jako prezydent może w przyszłości +posłusznie+ realizować zalecenie unijne dotyczące np. polityki ekologicznej, praw LGBT czy polityki migracyjnej" - zauważył CBOS.

Badanie pt. "Wybory prezydenckie 2025" zrealizowano między 17 a 27 lutego w Tczewie i 27 lutego w Stalowej Woli metodą FGI (zogniskowane wywiady grupowe). Jak informuje CBOS, uczestników charakteryzował "brak sprecyzowanych preferencji w wyborach prezydenckich". Respondenci podzieleni zostali na grupy wiekowe, w obu miejscowościach zebrano opinie kobiet i mężczyzn w dwóch kategoriach wiekowych: 20-35 lat oraz 45-60 lat.(PAP)

mt/ par/