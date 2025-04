GUS podał w środę szybki szacunek inflacji za kwiecień, w którym spadła ona do 4,2 proc. z 4,9 proc. w marcu. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w kwietniu o 4,3 proc. w ujęciu rocznym

"Walka z drożyzną czasów PiS przynosi efekty. Najwyższy czas, panie Glapiński, na obniżenie stóp. Ludzie i firmy czekają" - napisał Tusk.

Ekonomiści w komentarzach do danych GUS o inflacji ocenili, że wspierają one scenariusz cięcia stóp procentowych w maju przez Radę Polityki Pieniężnej o 0,5 pkt proc. Dwudniowe posiedzenie RPP rozpocznie się we wtorek, 6 maja,