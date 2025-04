Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze zajmuje się sprawą ataku nożownika w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Jeszcze we wtorek lub środę możliwe jest formalne wszczęcie śledztwa. W środę spodziewane są także czynności z udziałem napastnika - podała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Na terenie krakowskiego szpitala, gdzie doszło do ataku nożownika, w wyniku którego zmarł lekarz, czynności prowadzi Komenda Miejska Policji. Jak wyjaśniła rzeczniczka krakowskiej prokuratury Oliwia Bożek-Michalec, nadzoruje je Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze.

Według rzeczniczki Prokuratury Okręgowej jeszcze we wtorek lub środę zostanie formalnie wszczęte śledztwo. "Czynności z udziałem napastnika będą przeprowadzane, mam taką nadzieję, w dniu jutrzejszym" - dodała.

"Trudno znaleźć słowa, by wyrazić żal z powodu niepojętej tragedii"

Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje bliskim lekarza, który zmarł we wtorek po ataku nożownika w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

"Trudno znaleźć słowa, by wyrazić żal z powodu niepojętej tragedii, do jakiej doszło dziś w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Moje myśli są przy Najbliższych, Przyjaciołach i Współpracownikach zamordowanego Lekarza. Dziękuję wszystkim, którzy nieśli i niosą pomoc w związku z tym strasznym wydarzeniem. Łączę się w modlitwie za spokój duszy Zmarłego" - napisał w serwisie X Andrzej Duda.

Do ataku w krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego doszło we wtorek, ok. godz. 10.30. Do gabinetu poradni ortopedycznej wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował nożem lekarza. Napastnika ujęła ochrona. Jest w rękach policji.