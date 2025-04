Zgodnie z rozporządzeniem, gospodarstwa komercyjne są zobowiązane stosować wzmocnione środki bioasekuracyjne, w tym w maty lub niecki dezynfekcyjne przed wejściami do budynków oraz wjazdami do gospodarstw oraz środki bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej. 13 maja wejdzie w życie obowiązek szczepienia kur i indyków utrzymywanych w gospodarstwach komercyjnych oraz wylęgarniach.

Właściciele gospodarstw zobowiązani zostali również do prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej środków odkażających, deratyzacji i dezynfekcji oraz tzw. upadkowości drobiu, a także prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu ptaków, jaj, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa.

Jak wynika z rozporządzenia, gospodarstwa muszą być wyposażone w kontener lub osobne pomieszczenie do przetrzymywania padłego drobiu, a także w środki odkażające umożliwiające bieżącą, ciągłą dezynfekcję przez co najmniej 7 dni.

W sobotę MRiRW przekazało, że w Polsce potwierdzono 23 ogniska rzekomego pomoru drobiu (znanego również pod nazwą choroby Newcastle) w stadach komercyjnych oraz 26 ognisk w stadach przyzagrodowych. Ostatnie ognisko wykryto w powiecie piotrkowskim.

Jedna z najbardziej powszechnych i wysoce zaraźliwych chorób

Rzekomy pomór drobiu (ND – Newcastle Disease) to jedna z najbardziej powszechnych i wysoce zaraźliwych chorób układu oddechowego, na którą narażone są ptaki – zarówno hodowlane jak i dzikie. Śmiertelność u zakażonych zwierząt może dochodzić nawet do 100 proc. Choroba nie podlega leczeniu i jest zwalczana z urzędu. Po stwierdzeniu ogniska stado musi zostać zlikwidowane i zutylizowane, a pomieszczenia i wyposażenie zdezynfekowane.

Resort rolnictwa poinformował też w poniedziałkowym komunikacie, że nie ma w Polsce nowych podejrzeń dotyczących wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Inspekcja Weterynaryjna wdraża zaś wszystkie środki związane z likwidacją ostatniego - 82. ogniska, które zostało potwierdzone 25 kwietnia br. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym ponad 23 tys. kur rzeźnych w powiecie kaliskim.

Działania polegają na zabiciu i utylizacji drobiu, oczyszczaniu i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu oraz prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego wraz z wyznaczeniem obszaru zapowietrzonego i zagrożonego. Jak podało MRiRW wirus HPAI objął w Polsce od początku 7 388 760 sztuk drobiu, stwierdzono go także u 97 dzikich ptaków.

Ministerstwo potwierdziło również, że Polska jest nadal wolna od pryszczycy. Stabilna sytuacja występuje również na Słowacji i na Węgrzech.