Sikorski na konferencji w Sejmie odniósł się do słów prezydent dotyczących przedstawionej przez niego w środę informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2025 r. Jak zauważył, Duda skrytykował jego wystąpienie w kilku punktach, m.in. za brak wspomnienia o Inicjatywie Trójmorza. Prezydent wyraził też "żal i wielkie rozczarowaniem", że Sikorski "nie znalazł w swoim wystąpieniu miejsca na to, żeby zaznaczyć rozwijającą się i znakomicie funkcjonującą współpracę międzynarodową, jaką Polska realizuje w ramach Trójmorza".

"Nie wspomniałem, bo jest to inicjatywa prezydencka, pan prezydent wystosował zaproszenia bez uzgodnienia z rządem i rząd nie wie, jak ma być agenda i jaki cel tego spotkania" - powiedział Sikorski. Zaznaczył, że prezydent jest zadowolony, że na szczyt Trójmorza przyjedzie sekretarz USA ds. energii. "Ale jednak zaprosił prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc do nie jest do końca sukces" - powiedział szef MSZ.

Ocenił, że prezydent myli się mówiąc, że Trójmorze ma coś wspólnego z inwestycją Baltic Pipe czy z gazoportem. Szef MSZ powiedział, że gazoport został zbudowany w czasie poprzednich rządów Donalda Tuska. "Od pierwszej łopaty do ostatniego kurka zrobił to rząd PO-PSL i to, że następny rząd nazwał go imieniem Lecha Kaczyńskiego to nie znaczy, że go zbudował" - powiedział.

Szef MSZ powiedział, że dziękuje "odchodzącemu prezydentowi za jego +expose+". "Tylko przypominam, że zgodnie z konstytucją, to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną, natomiast prezydent Polskę i tę politykę powinien reprezentować. Pan prezydent chyba nie doczytał wyroku Trybunału Konstytucyjnego o współpracy, bo on orzekł, że prezydent nie odgrywa roli w polityce europejskiej i to prezydent współpracuje z Radą Ministrów, a nie na odwrót. Tak zresztą mówi sama konstytucja, że prezydent współpracuje z premierem i właściwym ministrem" - zauważył Sikorski.

Jak zauważył, prezydent potwierdził, że Polska powinna dążyć do członkostwa w G20. "Cieszę się, że tu się zgadzamy" - podkreślił. Prezydent Duda poinformował w ub. wtorek, że amerykański sekretarz ds. energii Chris Wright, bliski współpracownik prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w kwietniowym szczycie Inicjatywy Trójmorza w Warszawie, który odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia.