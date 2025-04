Kandydat Wolnych Republikanów na prezydenta Marek Jakubiak na poniedziałkową debatę w TV Republika przyniósł tekturową podobiznę kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który odmówił w niej udziału. W tekturowym państwie Donalda Tuska, tekturowy Rafał Trzaskowski jakby pasuje - tłumaczył Jakubiak.

W poniedziałkowej debacie udział biorą: kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki, kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, Adrian Zandberg z Partii Razem, Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), a także Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Artur Bartoszewicz oraz Marek Woch.

Udziału w debacie odmówili kandydatka Lewicy Magdalena Biejat oraz Rafał Trzaskowski.

Jakubiak przyniósł do studia, gdzie odbywała się debata tekturową podobiznę Trzaskowskiego, którą ustawił za jedną z mównic.

Zareagował na to Grzegorz Braun. "To jest słabe. Kochany, szanowny pośle Marku, to słabe. Taki dobór podobizny jednego z pretendentów, każdy fotoedytor potrafi znaleźć podobiznę każdego z nas tutaj obecnych. Być może nie taką, która jemu samemu najbardziej by się podobała" - powiedział Braun.

Zwrócił też uwagę, że wśród uczestników debaty nie widzi Macieja Maciaka, który też jest zarejestrowanym kandydatem na prezydenta.

Prowadząca debatę Katarzyna Gójska zaznaczyła, że tekturowa podobizna Trzaskowskiego nie jest pomysłem organizatorów debaty i nie odpowiadają oni za to, że stanęła ona w studiu.

Jakubiak odpowiadając Braunowi powiedział: "W tekturowym państwie Donalda Tuska, tekturowy Rafał Trzaskowski jakby pasuje; ten obrazek mi pasuje". "To, że jego tutaj nie ma, to jest potwarz dla milionów ludzi, którzy dziś by nas oglądali. Arogant postanowił, że dzisiaj jako przedstawiciel największej partii nie weźmie udziału w debacie, dlatego że nie weźmie. Bo pan, bo ja, bo tu wszyscy są niegodni Rafała Trzaskowskiego" - dodał Jakubiak.

Kilka minut później wyniósł ze studia podobiznę kandydata KO. (PAP)