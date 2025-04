Władze niemieckie potwierdziły, że w 2024 roku do dzisiaj przez granicę zachodnią "wciśnięto" do Polski ponad 10 tysięcy migrantów - poinformował w poniedziałek w Suwałkach (Podlaskie) były premier Mateusz Morawiecki (PiS).

Morawiecki w Suwałkach zorganizował konferencję prasową dotyczącą nielegalnej migracji. W tym mieście ma powstać Centrum Integracji Cudzoziemców, przeciwko któremu protestują mieszkańcy.

"Nie chcemy nielegalnych migrantów muzułmańskich, którzy zmieniają kulturę, zmieniają tożsamość narodową i dodatkowo jeszcze naruszają bezpieczeństwo naszych miast i ulic" - powiedział w Suwałkach Morawiecki. Dodał, że chce by Polki i Polacy byli bezpieczni w swoim kraju.

"Od zachodu (kanclerz Niemiec) Olaf Scholz, urzędnicy niemieccy potwierdzają, że wciskają nam tutaj kolejne tysiące migrantów. Władze niemieckie potwierdziły, że w 2024 roku do dzisiaj przez granicę zachodnią wciśnięto do Polski ponad 10 tysięcy migrantów" - zaznaczył wiceprezes PiS.

Portal Interia podał w piątek powołując się na oficjalne dane otrzymane od Policji Federalnej, że w ciągu 14 miesięcy Niemcy zawróciły do Polski ponad 10 tysięcy migrantów.

Suwalczanie od kilkudziesięciu dni protestują przeciwko utworzeniu w ich mieście Centrum Integracji Cudzoziemców i ich zakwaterowania. Również radni w lutym podjęli uchwałę, w której przyjęli stanowisko przeciwko powstaniu takiemu centrum.

Centra Integracji Cudzoziemców to inicjatywa mająca na celu wsparcie imigrantów w adaptacji do życia w naszym kraju. W Polsce ma powstać 49 takich placówek, a w woj. podlaskim trzy: w Białymstoku, Łomży i w Suwałkach. Według planów wojewody podlaskiego i Caritasu centrum ma powstać przy konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach, na mieniu należącym do diecezji ełckiej.

Mateusz Morawiecki poinformował, że odwiedzi w poniedziałek niewielką miejscowość pod Zambrowem Czerwony Bór, gdzie powstał ośrodek dla uchodźców. Zostało tam zakwaterowanych kilkadziesiąt osób. "Będziemy dzisiaj w Czerwonym Borze, żeby pokazać ludziom, żeby zobaczyli na własne oczy co się dzieje dzisiaj w całej Polsce. Nie ma chwili do stracenia, można to szaleństwo powstrzymać, tylko trzeba działać tu i teraz" - mówił polityk PiS. Mateusz Morawiecki odwiedzi także w poniedziałek Zambrów, gdzie spotka się z mieszkańcami.

Centra Integracji Cudzoziemców w Polsce

W 2022 r. zaczęły powstawać w Polsce Centra Integracji Cudzoziemców, jednak one nie zapewniają pobytu - oferują wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych obcokrajowcom, którzy już są w Polsce. W 2022 roku pilotażowo takie punkty zostały otwarte w Opolu i w Poznaniu oraz - jako filie - w wielkopolskich miejscowościach: w Kaliszu, Pile, Lesznie i w Koninie.

CIC opierają się na formule tzw. jednego okienka (one-stop shop). Chodzi o to, aby cudzoziemiec korzystający z pomocy takiej placówki otrzymał wszystkie niezbędne informacje w sprawach urzędowych, a także na temat dostępnych dla niego usług. Wsparcie skierowane jest do obcokrajowców, którzy już przebywają legalnie w Polsce.

Przygotowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej wytyczne dla CIC wśród zadań wymieniają m.in. prowadzenie punktu informacyjno-doradczego, wsparcie prawne w zakresie zatrudnienia i procedur związanych z legalizacją pobytu, wsparcie psychologiczne, przeciwdziałanie przemocy domowej czy naukę języka polskiego.

Wytyczne, które określają ofertę i zakres usług dostępnych w CIC, w żadnym miejscu nie przewidują, aby cudzoziemcom zapewniane było w nich zakwaterowanie lub nocleg, nawet tymczasowy.

Przywracanie sytuacji sprzed wejścia do UE?

21 marca na konferencji prasowej po szczycie w Brukseli premier Tusk powiedział, że zamykanie granicy z Niemcami i przywracanie sytuacji sprzed wejścia do Unii Europejskiej jest niepotrzebne i uderzałoby w interesy zwykłych ludzi.

Tusk dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że Polska ma wieloletnią umowę z Niemcami o tzw. readmisji migrantów. "Oprócz tego jest tzw. Dublin (rozporządzenie Dublin III - PAP), czyli traktatowe zobowiązania UE, że jeśli ktoś się u kogoś zarejestrował jako migrant, azylant, a później sobie przejechał do innego kraju, to ten drugi kraj ma prawo go zawrócić. Ale poinformowałem partnerów niemieckich, że ze względu na to, ilu przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, i ze względu na presję migracyjną na wschodniej granicy, Polska nie będzie realizowała tych punktów traktatu (porozumienia Dublin, PAP). Nie przyjmiemy migrantów z innych krajów europejskich" - powiedział szef rządu. Stwierdził też, że w 2023 r., w ostatnim roku rządów PiS, z Niemiec do Polski przekazano więcej migrantów niż za obecnych rządów.