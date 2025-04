System e-Wybory w wyborach prezydenckich jest już otwarty - przekazało w czwartek MSZ. Jest to usługa elektroniczna, dzięki której wyborcy za granicą mogą zgłosić się do spisu wyborców sporządzanych przez konsulów bez wychodzenia z domu.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. MSZ przypomina, że wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w obwodach głosowania, które zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy - utworzy minister spraw zagranicznych. Zaznacza, że wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach w jednym z ponad pół tysiąca obwodów głosowania za granicą.

"Aby zgłosić się do spisu wyborców przez e-Wybory nie trzeba posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego. Wystarczy wybrać dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania, a następnie wprowadzić wymagane dane, które system zweryfikuje komunikując się z rejestrami państwowymi. W celu weryfikacji tożsamości wymagane będzie podanie nazwiska rodowego matki" - podkreśla MSZ.

System e-Wybory nie służy do głosowania przez internet

Przypomina, że system e-Wybory nie służy do głosowania przez internet. Głos w wyborach można oddać wyłącznie w lokalu wyborczym, a korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 5 dnia przed dniem wyborów - czyli do 13 maja.

"Jak otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania? Do 15 maja 2025 r. należy złożyć do właściwego terytorialnie konsula papierowy wniosek z własnoręcznym podpisem" - przypomina MSZ.​Wskazuje, że aby oddać głos, należy wcześniej złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsula lub posiadać ważne zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wnioski można składać do 13 maja 2025 r. na trzy sposoby: przez internet przy użyciu usługi "e-Wybory" (sposób rekomendowany), osobiście lub korespondencyjnie poprzez złożenie papierowego wniosku z własnoręcznym podpisem lub mailem poprzez przesłanie skanu/fotografii wniosku z własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej właściwego urzędu konsularnego.