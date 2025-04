Prace nad poradnikiem bezpieczeństwa zawierającym informacje o tym, jak zachować się w czasie wojny i klęsk żywiołowych dobiegają końca - poinformował w czwartek szef MSWIA Tomasz Siemoniak. Podał, że najpierw zostanie przygotowana wersja elektroniczna; wersja papierowa przewidywana jest na jesień.

Szef MSWiA, pytany o postępy prac nad tworzeniem poradnika powiedział, że "prace się kończą". "Wyciągnęliśmy wnioski z doświadczeń innych państw, przede wszystkim Szwecji, gdzie taki poradnik został wydany w ubiegłym roku. On musi być przydatny, zrozumiały, musi odnosić się do sytuacji, z którymi każdy może się spotkać, nie tylko wojennych ale również do klęsk żywiołowych" - powiedział Siemoniak.

Dodał, że przy tworzeniu poradnika brane są pod uwagę rzeczywiste doświadczenia. "To nie jest teoria, tylko wyciąganie wniosków z różnych sytuacji, też sytuacji tragicznej wojny w Ukrainie. Lada moment pierwsza wersja będzie gotowa. Chcemy, aby każdy to przeczytał, zrozumiał i zapamiętał" - podkreślił.

Zapytany o strategię modernizacji i budowy schronów przypomniał, że wdrożona została nowa ustawa o ochronie ludności "po to, żeby zacząć remontować i budować schrony". "Wydaliśmy rozporządzenie, które mówi jak ten schron powinien wyglądać, dokonujemy inwentaryzacji. Do zrobienia jest niesłychanie dużo. Oczywiście podręcznik będzie mówił o tym, co należy robić, natomiast zadanie budowy schronów jest po stronie państwa, po stronie samorządów, po stronie różnych instytucji. Staramy się zmobilizować ten wielki potencjał" - powiedział.

Poradnika bezpieczeństwa ma trafić do wszystkich obywateli

Od początku roku resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, a także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pracują nad stworzeniem tzw. poradnika bezpieczeństwa. W broszurze znajdą się m.in. informacje o tym, jak przetrwać w warunkach kryzysu przez 72 godziny. Poradnik do końca roku ma trafić do wszystkich obywateli.

MSWiA zaznacza, że w sytuacji kryzysowej państwo nie zastąpi działań samego obywatela. "Bądźmy przygotowani w ramach swoich możliwości na przynajmniej trzy doby przetrwania bez pomocy struktur państwa. Miejmy zapas wody, niezbędne leki, środki higieniczno–sanitarne, zapas żywności, oświetlenie, które zadziała nam bez sieci elektrycznej, naładowane powerbanki. Miejmy także radio tranzystorowe, bo zapomnieliśmy, że to może być czasami jedyne medium do odbioru komunikatów" - akcentował w marcu w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.