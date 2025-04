Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał zespół ds. opracowania założeń do nowego modelu ewaluacji jakości działalności naukowej - podał resort nauki. Poza przedstawicielami ministerstwa w zespole pracować będą eksperci ze środowiska naukowego. Celem jest opracowanie nowych zasad oceny działalności naukowej.

"Najważniejszym celem rozpoczynającego się procesu zmian jest stworzenie takiego systemu oceny, który będzie skuteczniej wspierał innowacyjność oraz promował interdyscyplinarność polskich badań naukowych. Ministerstwo stawia na dialog i jest otwarte na sugestie środowiska" - czytamy w komunikacie opublikowanym we wtorek na stronie resortu nauki.

Jak podkreślił minister nauki Marcin Kulasek, zadaniem zespołu będzie w szczególności ocena merytoryczna zgłoszonych postulatów dotyczących zmian w zakresie ewaluacji oraz sporządzenie i przedłożenie ministerstwu propozycji rozwiązań i założeń do nowego modelu. "My nie chcemy niczego narzucać, to środowisko ma wypracować zmiany" – zaznaczył minister, cytowany w komunikacie.

Ewaluacja jakości naukowej po nowemu

MNiSW przypomniało, że ewaluacja jakości działalności naukowej to "kluczowe narzędzie wspierające rozwój polskiej nauki w następujących po sobie cyklach". "Dostosowana do współczesnych wyzwań, pozwoli na miarodajną ocenę efektywności badań oraz ich wpływu na społeczeństwo i otoczenie gospodarcze. Przyczynia się także do transparentnego i sprawiedliwego rozdziału środków, które trafiają do polskich naukowców" - czytamy.

Nowy model ewaluacji ma być odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowisko naukowe – jednym z nich jest odbiurokratyzowanie procesu oceny.

Innowacje i interdyscyplinarność

Zasady nowej ewaluacji mają być znane wszystkim zainteresowanym przed okresem objętym oceną i niezmienne w trakcie jego trwania. System oceny ma uwzględniać specyfikę różnych dyscyplin naukowych i działalności artystycznej. "Mocniej wspierane będą innowacyjność oraz interdyscyplinarność projektów. Wreszcie, system powinien stać się przyjaźniejszy administracyjnie, co przyczyni się do zmniejszenia obciążeniami biurokratycznymi uczelni i instytutów badawczych" - zapowiedziało MNiSW.

Zespół ds. ewaluacji- kto jest w składzie

W skład 16-osobowego zespołu weszli: