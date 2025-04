Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci szpitalom za nadwykonania świadczeń limitowanych do końca kwietnia 2025 r. - poinformował w poniedziałek NFZ. W marcu NFZ zakończył rozliczenia z placówkami medycznymi za nadwykonania świadczeń nielimitowanych oraz za programy lekowe i chemioterapię.

"Postępujemy zgodnie z zapowiedziami i przyjętym kalendarzem płatności za nadwykonania w 2024 r., który jest znany m.in. dyrektorom szpitali" – podkreślił dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ Paweł Florek.

Poinformował, że najpóźniej do końca kwietnia br. NFZ zakończy rozliczenia z placówkami medycznymi za nadwykonania w świadczeniach limitowanych. Ministerstwo Zdrowia przekazało Funduszowi pieniądze na ten cel. Zostały one rozdzielone między oddziały wojewódzkie NFZ

Na początku marca NFZ poinformował, jak zamierza rozliczać te nadwykonania. W ramach rozliczeń nadwykonań w świadczeniach limitowanych pełne kwoty zapłaci za ok. 450 rodzajów świadczeń, m.in. świadczenia diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego (poza pakietem onkologicznym), podanie leków w programach lekowych i w chemioterapii, świadczenia diagnostyki lub leczenia chorób rzadkich, świadczenia dializoterapii, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, wentylacji mechanicznej w warunkach stacjonarnych, świadczenia opieki koordynowanej w POZ, programy pilotażowe.

Pozostałe, ok. 100 pozycji, rozliczy po niższej cenie, płacąc od 50 do 70 proc. wartości. Dotyczy to m.in. endoprotezoplastyki (70 proc.), hospitalizacji w trybie planowym i jednodniowym (60 proc.), stomatologii dla dorosłych (70 proc.), fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej (50 proc.), świadczenia opieki długoterminowej w ZOL (70 proc).

Florek poinformował też, że NFZ przeliczył również ryczałt dla placówek, które należą do sieci szpitali. "Przekroczenie ryczałtu w roku poprzednim przez szpital X, wpływa na wysokość jego ryczałtu w bieżącym roku. Dlatego do szpitali, które wykonały więcej świadczeń w ryczałcie w 2024 r., popłyną większe środki z ryczałtu na 2025 r." - wyjaśnił.

Oznacza to, że finansowanie ryczałtu wzrośnie o ponad 1,8 mld zł w porównaniu do pierwotnych szacunków na ten rok. Ryczałt został przeliczony w marcu 2025 r., ale jest wypłacany szpitalom z wyrównaniem od stycznia 2025 r.

W ub. tygodniu prezes NFZ Filip Nowak spotkał się z szefem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemarem Malinowskim. Poinformował wtedy przedstawicieli szpitali powiatowych o terminach i przebiegu rozliczeń z placówkami medycznymi za 2024 r. "Dyskusja dotyczyła też wzrastających kosztów realizacji tzw. ustawy podwyżkowej" - dodał Florek.