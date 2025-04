Głosowanie przeciwko obniżeniu składki zdrowotnej od przedsiębiorców byłoby votum nieufności wobec własnego premiera - powiedziała w piątek minister zdrowia Izabela Leszczyna, pytana dlaczego zagłosowała za regulacją, którą wcześniej krytykowała. - NFZ nie straci ani jednej złotówki - zadeklarowała.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która obniży składkę zdrowotną dla przedsiębiorców.

Za uchwaleniem nowych przepisów było 152 posłów klubu KO, w tym minister zdrowia Izabela Leszczyna. W marcu Leszczyna zapowiadała, że na pewno nie zagłosuje za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców; wskazywała, że NFZ "z pewnością tego nie udźwignie".

Pytana w piątek, dlaczego zmieniła decyzję, zapewniła, że rozmawiała z ministrem finansów i premierem i ma ich zapewnienie dotyczące finansów ochrony zdrowia.

"Zapewniam wszystkich państwa, a przede wszystkim pacjentów, że NFZ nie straci ani jednej złotówki. Dostałam zapewnienie od ministra finansów i od pana premiera, że całość ubytku z NFZ zostanie skompensowana przez budżet państwa" - powiedziała. Zaznaczyła, że chodzi o kwotę 5 mld zł. Pytana, z jakich środków będą pochodziły te pieniądze odpowiedziała, że jest to decyzja ministra.

"Jeśli minister finansów podejmuje taką decyzje, to wie, co robi. Za to mu dziękuję, bo mama świadomość, że było to zobowiązanie wyborcze trzech partii, które stanowią koalicję" - dodała.

Zaznaczyła, że po takim zapewnieniu, inne głosowanie "byłoby votum nieufności wobec własnego premiera". "A ja wiem, że ten rząd jest w stanie dokonać zmian systemowych w ochronie zdrowia" - dodała.

Ustawa wprowadza dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Część zryczałtowana składki będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.).

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem druga część składki będzie naliczana od nadwyżki przychodów powyżej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (stawka 3,5 proc.). Regulacja zakłada także obniżenie składki do 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest 9 proc. minimalnego wynagrodzenia) dla przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej. Ustawa uchyla możliwość rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w podatku dochodowym.