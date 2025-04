Rada Polityki Pieniężnej (RPP) prosiła o przekazanie, że w najbliższym czasie może pojawić się przestrzeń do obniżek stóp procentowych, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński. Podkreślił, że trudno obecnie stwierdzić, czy byłoby to rozpoczęcie cyklu obniżek, czy że jednorazowe dostosowanie poziomu stóp.

"W tej chwili powiem zdanie, które jest clou dzisiejszej konferencji. Biorąc pod uwagę te dane, można oceniać, że w najbliższym czasie - jestem upoważniony przez Radę do takiego stwierdzenia - może pojawić się przestrzeń do dostosowania polityki pieniężnej. Przekładając to na ludzki język: do obniżenia stóp procentowych" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

"To określenie nie oznacza deklaracji, że rozpocznie się cykl obniżek, czy że nastąpi jednorazowe dostosowanie - to zależy od danych, które będą napływać" - dodał.

Wskazał, że nastąpił dopływ pozytywnych danych, ale nie wystarcza on Radzie do podjęcia decyzji o zmianie stóp.

Co planuje RPP ws. stóp procentowych?

"Rada jest nastawiona na to, żeby obniżać stopy, ale musi być potwierdzenie przez następne dane, że ten trend trwa, że to nie była jednorazowa informacja, a następna znów będzie inna: płace wyskoczą, bazowa się podniesie itd." - powiedział prezes.

Dodał, że Rada prosi, żeby podkreślić, iż pozostaje zdeterminowana do trwałego obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie i temu będzie podporządkowana polityka pieniężna.

Kiedy RPP obniży stopy procentowe w Polsce?

"To może nastąpić zarówno w maju, jak i w każdym następnym miesiącu. Lipiec się pojawił w państwa relacjach dlatego, że w lipcu jest nasza kolejna projekcja i my zwykle do tych projekcji się odwołujemy. Ale jak są dane wcześniej - jak najbardziej może nastąpić w maju, może nastąpić w czerwcu" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej. "Zarówno jeśli chodzi o moment, jak i skalę - to będzie wynikać z danych" - dodał.

Wskazał też, że w jego opinii, powinno to być dostosowanie, a nie początek cyklu. "Mój osobisty pogląd byłby taki, że to nie powinien być cykl. […] Na cykl trochę za wcześnie, to by było takie dostosowanie do tego niższego poziomu [inflacji]. Ale ponieważ jeszcze relatywnie daleko będzie od celu, to nie powinien być cykl. Ale jeśli rada zdecyduje inaczej, to tu przyjdę i będę przedstawiał argumenty na rzecz tego, że to jest cykl" - powiedział Glapiński. Nie wykluczył, że sam mógłby złożyć wniosek o obniżkę.

Wcześniej podczas konferencji Glapiński powiedział, że choć RPP zdecydowała wczoraj o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, zasadniczo zmieniło się jej nastawienie na "bardziej gołębie".

Wyjaśnił, że główną przyczyną było to, że Główny Urząd Statystyczny (GUS) zmienił koszyk inflacyjny na br. i z racji tej zmiany inflacja spadła o 0,4 pkt proc.

RPP utrzymuje stopy procentowe

W komunikacie po wczorajszym posiedzeniu RPP napisano, że napływające informacje, w tym niższe od oczekiwań dane GUS o inflacji w pierwszych miesiącach br., sygnalizują, że inflacja w kolejnych kwartałach może być niższa niż wcześniej oczekiwano.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.