Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa zdecydowała we wtorek, że zwróci się do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie b. szefa CBA Andrzeja Stróżnego grzywną w wysokości 3 tys. zł za niestawiennictwo. Ponadto komisja zwróci się do sądu o zatrzymanie i doprowadzenie Stróżnego przed komisję.

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa zdecydowała we wtorek, że zwróci się do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie b. szefa CBA Andrzeja Stróżnego grzywną w wysokości 3 tys. zł za niestawiennictwo. Ponadto komisja zwróci się do sądu o zatrzymanie i doprowadzenie Stróżnego przed komisję. Stróżny miał być we wtorek przesłuchany przez komisję ds. Pegasusa, ale ponownie nie się stawił. Wiceszef komisji śledczej ds. Pegasusa Tomasz Trela (Lewica) zaproponował, aby komisja zwróciła się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o ukaranie Stróżnego grzywną w wysokości 3 tys. zł oraz żeby komisja zwróciła się do sądu z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Strożnego przed komisję. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) przychyliła się do wniosku Treli i zarządziła głosowanie. Wszyscy biorący udział w głosowaniu członkowie komisji byli "za". Sroka podkreśliła, że Stróżny trzykrotnie nie stawił się na posiedzeniu komisji. (PAP) A.B. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję