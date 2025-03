W poniedziałek w bazie wojskowej w Sochaczewie została zawarta umowa z USA na wsparcie logistyczne i techniczne dla polskich systemów Patriot. Polska jest wyjątkowym przykładem dobrej współpracy na rzecz obrony i bezpieczeństwa Polski, USA, NATO i Europy - powiedział premier Donald Tusk.

Umowa międzyrządowa zawarta w poniedziałek ze Stanami Zjednoczonymi dotyczy dostaw wsparcia logistycznego dla systemu Patriot, wdrażanego obecnie w Siłach Zbrojnych RP, i obejmie elementy technicznego wsparcia oraz szkolenia. To kolejna umowa w ramach drugiej fazy programu "Wisła" - opiewa ona na ok. 2 mld dolarów.

Premier podkreślił podczas uroczystości podpisania umowy, że w dzisiejszych, skomplikowanych czasach, Polska jest wyjątkowym przykładem współpracy na rzecz obrony bezpieczeństwa jej samej, NATO, USA i całej Europy. "Dla nas kwestia sojuszy, bezpieczeństwa, współpracy polsko-amerykańskiej, stabilności NATO - to wszystko nie jest abstrakcja, dla nas to są sprawy ważne. Ilustrujemy nasze zaangażowanie w te sprawy miliardami dolarów czy euro, które inwestujemy w nasze bezpieczeństwo" – mówił Tusk.

Dodał, że Polska od lat pokazuje - a w ostatnich miesiącach szczególnie intensywnie - że jest sojusznikiem lojalnym i stabilnym. "Niezależnie od politycznych turbulencji Polska będzie tutaj, w tym miejscu na świecie, państwem, które szanuje sojusze i respektuje wszystkie umowy" - zapewnił premier. "Niech polska lojalność będzie przykładem dla wszystkich, po obu stronach Atlantyku" - dodał.

"Nie ma konfliktu w NATO"

Szef rządu zaznaczył, że w fundamentalnych sprawach nie ma konfliktu interesów między sojusznikami NATO. "Jeśli Polska jest przykładem tego, jak można nawet w bardzo trudnych okolicznościach trwać w sposób stabilny, z sojusznikami, ramię w ramię, to niech to będzie przykład dla wszystkich. Istnieją rzeczy ważne, ale istnieją też rzeczy najważniejsze, jak obrona zachodniej cywilizacji" - mówił Tusk.

Zauważył, że wojna na Ukrainie uświadomiła wszystkim, jak realne są ryzyka związane z nową globalną konfrontacją. "To jest czas na konsolidację, na pełną kooperację. Nie może być miejsca na konfrontację w obrębie Paktu Północnoatlantyckiego, pomiędzy sojusznikami. Wszyscy mamy jeden wspólny interes" - zaznaczył premier.

Tusk przekonywał, że Stany Zjednoczone mają w Polsce wyłącznie przyjaciół, tak samo jest w całej Europie. Argumentując, że "wszyscy chcemy pokoju i najbardziej stabilnej i pełnej współpracy w obrębie NATO, oraz że silna Europa, silne NATO i suwerenna Ukraina, to elementy bezpiecznej przyszłości narodów członkowskich”, zaapelował do państw Sojuszu, by nie dać się poróżnić. Dodał, że NATO musi być postrachem dla przeciwników, tak żeby nie odważyli się go zaatakować.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycja w ochronę powietrzną jest największym wydatkiem dla polskiej obronności. Zauważył, że często atak w wykonaniu przeciwników kosztuje dużo mniej niż obrona własnej przestrzeni powietrznej. "To jest czasem dziesięciokrotnie droższa inwestycja, ale jest to inwestycja podstawowa" - mówił szef MON.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że niektórzy politycy próbowali "wmówić, że ktoś będzie zrywał amerykańskie kontrakty". "Dzisiaj jest najlepszy dzień, by powiedzieć, że nie będziemy zrywać żadnych kontaktów" – zapewnił wicepremier.

Obecny na uroczystości charge d'affaires ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce Daniel Lawton mówił, że podpisanie umowy wyznacza "kolejny kamień milowy, jeżeli chodzi o naszą wspólną obronę i współpracę w zakresie bezpieczeństwa, jak również jeżeli chodzi o polskie wysiłki, żeby zmodernizować swoje zdolności obrony powietrznej".

Lawton podkreślił, że Polska była pierwszym krajem na świecie, który ogłosił wstępną zdolność operacyjną do systemów Patriot. "Wszystkie elementy tego porozumienia zapewnią, że system odstraszania będzie wiarygodny na wiele lat. Umowa ta zapewni także, że państwa personel będzie wyszkolony i zdolny obsługiwać najnowocześniejszy sprzęt" - zapewnił.

"Ten system nie jest przekazywany komukolwiek - głębia naszej współpracy to jest dowód wzajemnego zaufania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. Ten kontrakt zapewnia, że Polska i Stany Zjednoczone będą nadal pracowały w przyszłości, by zapewnić (o tym), żeby zdolności natowskie były silne, wiarygodne i cały czas się poprawiały" - stwierdził Lawton.

O programie "Wisła"

Program "Wisła" dotyczy zbudowania "najwyższego piętra" polskiej obrony powietrznej - tj. systemów o zasięgu ponad 100 km. Jego trzon stanowią zamówione w USA wyrzutnie Patriot, wsparte m.in. nowoczesnymi radarami dookólnymi LTDAMS oraz systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS.

W ramach pierwszej fazy "Wisły" polskie wojsko zakupiło dwie baterie Patriotów, po 8 wyrzutni każda; obecnie ten sprzęt jest wdrażany w siłach zbrojnych. Druga faza programu zakłada pozyskanie kolejnych 6 baterii - 48 wyrzutni; na przestrzeni ostatnich miesięcy polski resort obrony podpisał w tej sprawie szereg umów z USA, dotyczących zakupu m.in. samych wyrzutni, radarów czy systemu ICBS.(PAP)