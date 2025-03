W odpowiedzi na zapowiadane przez rząd plany dotyczące szeroko zakrojonych szkoleń wojskowych, przedstawiciele branży pirotechnicznej, w liście wysłanym do ministrów obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji, podkreślają swoje unikalne kompetencje i zasoby, które mogą przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa państwa oraz efektywnej współpracy z strukturami obronnymi.

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki, reprezentujące branżę pirotechniczną wystosowało list do szefów resortów siłowych: Władysława Kosiniaka - Kamysza oraz Tomasza Siemoniaka, w którym wyraża swoją gotowość do współpracy ze strukturami obronnymi w działaniach przygotowawczych oraz szkoleniowych.

Doświadczenie, infrastruktura i zasoby ludzkie stanowią gotową bazę do rozwinięcia efektywnej współpracy ze strukturami obronnymi kraju. Koresponduje to z zapowiadanymi przez Prezesa Rady Ministrów planami związanymi ze szkoleniami wojskowymi na wielką skalę.

Firmy działające w branży pirotechnicznej dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą, posiadającą specjalistyczne uprawnienia do pracy z materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego. Dzięki bogatemu doświadczeniu, personel tych firm jest w stanie przeprowadzać szkolenia zarówno dla ludności, jak i służb mundurowych w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.

- W obecnej sytuacji nie możemy pozostawać obojętnymi na to co dzieje się wokół nas, zwłaszcza po ostatnich apelach premiera Donalda Tuska. Nikt wcześniej nie zwrócił uwagi na nasze możliwości jako branży, dlatego wystosowaliśmy listy do resortów obrony i spraw wewnętrznych w których podkreślamy potencjał jakim dysponujemy i jaki może być użyty w celu zwiększenia obronności naszego kraju – mówi Marta Smolińska, prezes Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki

W szczególności, branża pirotechniczna angażuje się w edukację młodzieży, przestrzegając przed niebezpieczeństwami związanymi z materiałami pirotechnicznymi oraz ucząc prawidłowych reakcji w sytuacjach kryzysowych. Fajerwerki, będące pierwszym kontaktem z materiałami pirotechnicznymi dla wielu młodych Polaków, stanowią istotny element tych działań.

- Podkreślamy też możliwość wykorzystania know-how branży pirotechnicznej – wiedzy i technologii stosowanych przy materiałach cywilnych do celów obronnych, np. w zakresie przygotowania materiałów dymnych czy innych rozwiązań sygnalizacyjnych – czytamy w liście Stowarzyszenia.

Dodatkowo, firmy pirotechniczne oferują wsparcie w ramach kampanii społecznych, wykorzystując swoje kanały w mediach społecznościowych oraz współpracując z blogerami, aby skutecznie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Mogą też służyć pomocą w przygotowaniu zapowiadanych materiałów edukacyjnych.

Branża pirotechniczna to kilkadziesiąt podmiotów i osób z nią powiązanych. Około 10 tysięcy pracowników posiada niezbędne, specjalistyczne kwalifikacje związane z materiałami wybuchowymi. Ma zatem potencjał, aby stać się ważnym elementem w strategii obronności naszego kraju. Zaangażowanie w edukację, doświadczenie oraz innowacyjne podejście do współpracy ze strukturami obronnymi mogą przynieść realne korzyści dla bezpieczeństwa narodowego.