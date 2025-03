Ministerstwo Finansów chce podnieść limity przychodów i dotacji dla organizacji pożytku publicznego, po przekroczeniu których muszą badać sprawozdania finansowe – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (OPP). Dokument, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, ma na celu podwyższenie limitów, po przekroczeniu których organizacje pożytku publicznego mają obowiązek poddać audytowi. Generalnie OPP nie muszą poddawać swoich sprawozdań finansowych badaniu.

Badanie sprawozdania - jak jest teraz

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, organizacje pożytku publicznego poddają swoje sprawozdania finansowe audytowi, jeśli – jednocześnie - realizują zadania publiczne zlecone, czyli powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację tych zadań w wysokości co najmniej 100 tys. zł oraz osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł.

Rząd zmieni limit

MF w uzasadnieniu wyjaśniło, że konieczna jest zmiana tych limitów ze względu na inflację, która od ostatniej takiej zmiany w 2018 r. do 2024 r. wyniosła niemal 45 proc. W uzasadnieniu wskazano także na wzrost średniej wartość przychodów OPP w ostatnich latach.

W projekcie zakłada się, że limit dotacji uzyskiwanych na realizację zadań publicznych, powyżej którego OPP musi podać swoje sprawozdanie audytowi, zostanie podniesiony do co najmniej 200 tys. zł, a limit dotacji ma wzrosnąć do co najmniej 6 mln zł.

„Dzięki podniesieniu przedmiotowego limitu liczba OPP objętych obowiązkiem badania sprawozdań finansowych spadnie z 744 do 394. Będzie to stanowiło uproszczenie dla działalności tych jednostek. Przede wszystkim wpłynie to na redukcję kosztów badania, zmniejszenie liczby procedur oraz umożliwi przeznaczenie więcej środków na działalność pożytku publicznego” – wskazano w uzasadnieniu.

Resort wyjaśnił także, że projektowane rozporządzenie ma wejść w życie w 14 dni od jego ogłoszenia; będzie ono miało zastosowanie do badania sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2024 r.

Jakie przychody mają organizacje pożytku publicznego

Średnia wartość przychodów OPP w 2022r. wynosiła 1 mln 715 tys., natomiast w 2016 r. 819 tys. zł. Oznacza to, że wartość ta tylko na przestrzeni 6 lat wzrosła o prawie 110 proc. – podano w uzasadnieniu. „Biorąc powyższe pod uwagę proponowana nowelizacja zakłada ujednolicone podejście i podwyższenie o 100 proc. obu kryteriów wartościowych do badania sprawozdań finansowych OPP” – dodano.